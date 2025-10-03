Léo Condé exalta jogador do Vitória após reencontro: "Faz milagre"

Léo Condé e Lucas Arcanjo em duelo entre Vitória e Ceará - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O técnico Léo Condé exaltou o goleiro Lucas Arcanjo no seu reencontro com o Vitória e com o Barradão. Após ver o Ceará perder para o Rubro-Negro, nesta quinta-feira, 2, o treinador destacou a atuação do jogador como uma das dificuldades do Alvinegro no confronto, afirmando que o arqueiro "faz milagres" na baliza do Leão da Barra.

"O Lucas Arcanjo mais uma vez teve uma noite feliz. A gente já conhece o Lucas bastante, dos milagres que ele faz. Teve aquela bola do Aylon, no limite, também a bola do Lourenço do primeiro tempo", afirmou o comandante em entrevista coletiva.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Vitória começou melhor na partida e abriu o placar aos 19 minutos para fazer jus às palavras de Jair Ventura, que destacou o duelo como uma "final de Copa do Mundo". Léo Condé lamentou o atraso para o Ceará "entender" o jogo e revelou um alerta que deu aos jogadores em relação ao "gramado um pouco mais pesado" do Barradão.

"O principal fator foi o início do jogo. A gente demorou para ter o entendimento do jogo e se adaptar ao campo. O Barradão a gente conhece bem, tinha alertado os jogadores, é um campo com um gramado um pouco mais pesado. O Vitória também exerceu uma pressão muito forte na nossa saída de bola e a gente não tava conseguindo sair da marcação", completou.

Após bater o Ceará, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão.