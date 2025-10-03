Jair Ventura detalha como ser "ofensivo" jogando com três zagueiros

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECV

Apesar da derrota para o Grêmio no último jogo do Vitória fora de casa, Jair Ventura gostou do desempenho da sua equipe em Porto Alegre. O técnico repetiu a mesma escalação no duelo com o Ceará, nesta quinta-feira, 2, no Barradão, e a estratégia funcionou. O Leão da Barra venceu por 1 a 0 e respirou no Brasileirão.

Antes da bola rolar, parte da torcida rubro-negra se surpreendeu com a manutenção do esquema tático com três zagueiros, devido a necessidade de buscar o resultado jogando em casa. Em entrevista coletiva, Ventura explicou que utilizar uma linha de cinco defensores não impossibilita o time de “ser ofensivo”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Você pode ser ofensivo também jogando com três zagueiros. Jair Ventura - Técnico do Vitória

“O que eu entendo da gente ter começado com três zagueiros. Primeiro, se você está com linha de quatro, você defende com quatro. Se a gente está com linha de três, você consegue espetar os dois laterais, só defende com três. E ainda mais te dar uma situação que nós conseguimos o nosso gol hoje, de três caras de boa estatura que atacam a bola, você ganha a bola parada também. O [Renato] Kayzer é um bom cabeceador, mas não tem uma altura igual ao Renzo [López], Pedro Raul, esses caras maiores. A gente ganha a estatura também”, explicou Jair Ventura.

“Sofremos muito pouco de bola parada no último jogo, hoje também. A gente fica equilibrado na bola parada, fica equilibrado dando amplitude para Ramon e [Raúl] Cáceres apoiarem. Acabamos atacando até com mais gente do que quando você está em linha de quatro”, completou o treinador rubro-negro.

Laterais no apoio e zagueiros construtores

De acordo com Jair Ventura, outra vantagem de utilizar três zagueiros é poder ter os dois alas no ataque “simultaneamente”. Além disso, o comandante de 46 anos elogiou a capacidade dos seus defensores em construir jogadas.

“Dificilmente em linha de quatro você ataca com os laterais simultaneamente, você sempre segura um. Eu tenho jogadores que constroem, não são três zagueiros que não sabem jogar. O [Lucas] Halter chegou a jogar de volante comigo no Goiás, é um jogador que tem muita qualidade na saída de bola, dinâmica. A gente libera ele que tem qualidade para construir tanto igual um volante”, pontuou Ventura.

Jair Ventura à beira do gramado do Barradão | Foto: Victor Ferreira | ECV

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo neste domingo, 5, quando enfrenta o Vasco da Gama, às 16h, no São Januário. Para a partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura deve novamente escalar três zagueiros.