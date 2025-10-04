Vasco x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Vitória e Vasco da Gama se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória segue na busca pela fuga da zona do rebaixamento - mas no caminho aparece o grande bicho-papão do Rubro-Negro. Mais uma vez, o Leão precisa vencer fora de casa, desta vez no Estádio São Januário, contra o Vasco da Gama, pela 27ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo, 5, às 16h.

A missão poderia ser mais complicada. O Vasco chega abalado do outro lado, depois de tomar sólidos 3 a 0 do Palmeiras na última quarta-feira, 1. Com 30 pontos na 12ª posição, o cruzmaltino recebe um Vitória vivendo outro momento.

Se o Vasco perdeu, o Vitória venceu, levando a melhor em cima do Ceará dentro de casa na última rodada e vendo uma luz no fim do túnel da zona. Agora, segue na 17ª posição, com 25 pontos e alguma esperança a mais.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Leão da Barra chega para a partida sem contar com Ramon e Renzo López, ambos suspensos pelo terceiro amarelo na partida contra o Ceará. Do outro lado, o Vasco deve ir sem Cuesta, que se recupera de lesão.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem