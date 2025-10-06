Menu
POLÊMICA

Renato Kayzer reclama de arbitragem e cita “várzea” no Brasileirão

Atacante do Vitória explode contra arbitragem após derrota para o Vasco

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 7:45 h
Renato Kayzer, atacante do Vitória, fez duras críticas à arbitragem após a derrota para o Vasco
Renato Kayzer, atacante do Vitória, fez duras críticas à arbitragem após a derrota para o Vasco

O atacante Renato Kayzer não poupou críticas à arbitragem após a derrota do Vitória por 4 a 3 para o Vasco, neste domingo, 5, em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador demonstrou forte insatisfação com a condução da partida e questionou a falta de profissionalismo dos árbitros no país.

“A dificuldade do jogo? A dificuldade foi o juiz, vocês viram? Não vou repetir o que Marlon (do Grêmio) falou ontem porque se não fica repetitivo, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem vai ser essa várzea aí”, declarou o camisa 79, ainda na saída de campo.

As declarações de Kayzer refletem o sentimento de revolta entre os rubro-negros, especialmente após a expulsão do zagueiro Lucas Halter. O defensor recebeu o segundo cartão amarelo aos 25 minutos do segundo tempo, depois de empurrar o lateral Paulo Henrique. Seis minutos antes, ele já havia sido advertido por reclamação. A decisão do árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho deixou o Vitória com um jogador a menos em um momento decisivo do confronto direto contra o rebaixamento.

Com o revés, o Vitória permanece com 25 pontos e segue dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição na tabela.

