Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARTÕES VERMELHOS

Lucas Halter e Carlinhos estão de fora do Ba-Vi no Barradão

O Vitória perdeu dois jogadores na partida contra o Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

05/10/2025 - 19:33 h | Atualizada em 06/10/2025 - 19:16
Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Lucas Halter, zagueiro do Vitória -

A derrota do Vitória por 4 a 3 para o Vasco, neste domingo, 5, no estádio de São Januário, não trouxe apenas a frustração por mais um tropeço fora de casa. O resultado pela 27ª rodada do Brasileirão também deixou sequelas para o clássico Ba-Vi, marcado para a próxima quinta-feira, dia 16, no Barradão.

O zagueiro e capitão rubro-negro Lucas Halter e o atacante Carlinhos estão fora do duelo contra o Bahia. Halter foi expulso no segundo tempo, após se envolver em um empurrão com o lateral Paulo Henrique, e cumprirá suspensão automática.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória perde para o Vasco em jogo com sete gols e duas viradas no Rio
Vasco x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Ex-Bahia dá tapa em Ex-Vitória durante partida da Série B

Carlinhos recebeu seu vermelho após o fim do jogo, por reclamação. O técnico Jair Ventura, que já vinha lidando com dificuldades para montar o setor defensivo, terá, então, que improvisar ainda mais.

Como foi o jogo

A partida contra o Vasco foi marcada por duas viradas, sete gols e forte influência do VAR, que confirmou um pênalti e revisou dois lances polêmicos. Apesar do bom desempenho ofensivo, com gols de Cantalapiedra, Cáceres e do próprio Halter, o Rubro-Negro voltou a sofrer defensivamente, perdendo a chance de quebrar a sequência sem vitórias fora de casa.

O Ba-Vi da 28ª rodada promete o clima quente de todo clássico, com os adicionais de peso para um Vitória que luta para se afastar da zona de rebaixamento e um Bahia que ainda busca seu retorno ao G-4.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ba-vi EC Bahia ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x