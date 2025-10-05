Lucas Halter e Carlinhos estão de fora do Ba-Vi no Barradão

Lucas Halter, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A derrota do Vitória por 4 a 3 para o Vasco, neste domingo, 5, no estádio de São Januário, não trouxe apenas a frustração por mais um tropeço fora de casa. O resultado pela 27ª rodada do Brasileirão também deixou sequelas para o clássico Ba-Vi, marcado para a próxima quinta-feira, dia 16, no Barradão.

O zagueiro e capitão rubro-negro Lucas Halter e o atacante Carlinhos estão fora do duelo contra o Bahia. Halter foi expulso no segundo tempo, após se envolver em um empurrão com o lateral Paulo Henrique, e cumprirá suspensão automática.

Já Carlinhos recebeu seu vermelho após o fim do jogo, por reclamação. O técnico Jair Ventura, que já vinha lidando com dificuldades para montar o setor defensivo, terá, então, que improvisar ainda mais.

Como foi o jogo

A partida contra o Vasco foi marcada por duas viradas, sete gols e forte influência do VAR, que confirmou um pênalti e revisou dois lances polêmicos. Apesar do bom desempenho ofensivo, com gols de Cantalapiedra, Cáceres e do próprio Halter, o Rubro-Negro voltou a sofrer defensivamente, perdendo a chance de quebrar a sequência sem vitórias fora de casa.

O Ba-Vi da 28ª rodada promete o clima quente de todo clássico, com os adicionais de peso para um Vitória que luta para se afastar da zona de rebaixamento e um Bahia que ainda busca seu retorno ao G-4.