Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSPENSO

Autor do gol contra o Flamengo, Willian José não joga o Ba-Vi

O atacante recebeu o terceiro amarelo na partida na Fonte Nova pela 27ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

05/10/2025 - 20:47 h
Willian José foi o autor do gol contra o Flamengo na Fonte Nova
Willian José foi o autor do gol contra o Flamengo na Fonte Nova -

A noite do Bahia foi um sonho contra o Flamengo na Fonte Nova - mas nem todo o saldo foi positivo. Agora, o Esquadrão terá um desfalque importante para o clássico Ba-Vi, marcado para a próxima quinta-feira, 16, pelo Brasileirão. O atacante Willian José está fora do duelo após receber o terceiro cartão amarelo no triunfo por 1 a 0 neste domingo, 5, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O jogador foi advertido no segundo tempo por trocar empurrões com o flamenguista De La Cruz, e terá de cumprir suspensão automática. Autor do gol do triunfo sobre o Rubro-Negro carioca que encerrou o jejum do técnico Rogério Ceni diante do ex-clube e tirou a liderança do adversário, Willian José não poderá desempenhar o mesmo papel na 28ª rodada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia vence e impede liderança do Flamengo em noite histórica na Fonte
Kanu volta a ser relacionado no Bahia após seis meses fora; veja lista

A ausência é sentida especialmente por Ceni, que já vinha apostando na presença física e na boa movimentação do centroavante como peças centrais do sistema ofensivo. Sem ele, o treinador deve optar entre Tiago, Kayky, Cauly e Michel Araújo para comandar o ataque no clássico diante do Vitória, que será disputado no Barradão.

O Ba-Vi, por sua vez, promete grandes emoções. De um lado, o Bahia busca seu retorno ao G-4, agora empatado com o Botafogo na quarta posição. Do outro, o Vitória ainda tenta fugir da zona de rebaixamento, onde hoje ocupa o 17º lugar com 25 pontos após perder por 4 a 3 para o Vasco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ba-vi Brasileirão EC Bahia ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Willian José foi o autor do gol contra o Flamengo na Fonte Nova
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Willian José foi o autor do gol contra o Flamengo na Fonte Nova
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Willian José foi o autor do gol contra o Flamengo na Fonte Nova
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Willian José foi o autor do gol contra o Flamengo na Fonte Nova
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x