Autor do gol contra o Flamengo, Willian José não joga o Ba-Vi

Willian José foi o autor do gol contra o Flamengo na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A noite do Bahia foi um sonho contra o Flamengo na Fonte Nova - mas nem todo o saldo foi positivo. Agora, o Esquadrão terá um desfalque importante para o clássico Ba-Vi, marcado para a próxima quinta-feira, 16, pelo Brasileirão. O atacante Willian José está fora do duelo após receber o terceiro cartão amarelo no triunfo por 1 a 0 neste domingo, 5, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O jogador foi advertido no segundo tempo por trocar empurrões com o flamenguista De La Cruz, e terá de cumprir suspensão automática. Autor do gol do triunfo sobre o Rubro-Negro carioca que encerrou o jejum do técnico Rogério Ceni diante do ex-clube e tirou a liderança do adversário, Willian José não poderá desempenhar o mesmo papel na 28ª rodada.

A ausência é sentida especialmente por Ceni, que já vinha apostando na presença física e na boa movimentação do centroavante como peças centrais do sistema ofensivo. Sem ele, o treinador deve optar entre Tiago, Kayky, Cauly e Michel Araújo para comandar o ataque no clássico diante do Vitória, que será disputado no Barradão.

O Ba-Vi, por sua vez, promete grandes emoções. De um lado, o Bahia busca seu retorno ao G-4, agora empatado com o Botafogo na quarta posição. Do outro, o Vitória ainda tenta fugir da zona de rebaixamento, onde hoje ocupa o 17º lugar com 25 pontos após perder por 4 a 3 para o Vasco.