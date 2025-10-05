Bahia vence e impede liderança do Flamengo em noite histórica na Fonte

Bahia e Flamengo se enfrentaram pela 27ª rodada do Brasileirão - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A bola rolou na Fonte Nova com um peso especial para ambos os lados. Em campo, um Flamengo que precisava pelo menos do empate para voltar à liderança da tabela, e um Bahia que seguia sonhando com seu retorno ao G-4. No apito final, um a zero no placar, o Esquadrão consagrado ao vencer o ex-líder dentro da Fonte Nova pelo Brasileirão e o fim do tabu de Rogério Ceni que havia perdido 16 de 16 partidas contra o Rubro-Negro.

A partida começou equilibrada, com pressão de ambos os lados, mas mudou completamente aos 12 minutos, quando o zagueiro Danilo, do Flamengo, foi expulso por atingir o rosto de Tiago com o pé alto. Com um jogador a mais, o Bahia tomou o controle da partida, manteve a amada posse de bola e empurrou o Rubro-Negro para o campo de defesa.

Mesmo acuado, o Flamengo quase marcou aos 40, em jogada de Arrascaeta para Samuel Lino, interrompida por uma defesa espetacular de Ronaldo. E o Esquadrão não deixou barato - quatro minutos depois, Jean Lucas ganhou dividida na entrada da área e acionou Tiago, que deixou para Willian José bater cruzado e abrir o placar para o Tricolor.

O Bahia conseguiu tanto espaço que, aos 19 do segundo tempo, tentou mais um gol, em um passe de Kaiky para Michel Araújo, que foi para a frente de Rossi e mandou no cantinho marcando o segundo que acabou anulado pelo VAR por impedimento.

O triunfo do Esquadrão foi sacramentado aos 32 minutos do segundo tempo, quando uma braçada em Gilberto deu o segundo amarelo a Wallace Yan. Expulso com apenas 10 minutos e 28 segundos em campo, o jogador deixou o Flamengo com apenas nove jogadores.

O jogo

Logo nos minutos iniciais, o Bahia já mostrou disposição ofensiva. Aos dois minutos, Willian José recebeu lançamento e caiu na área pedindo pênalti após dividida com Léo Ortiz, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

O Flamengo respondeu com perigo aos sete, quando Jorginho encontrou Royal em profundidade e o lateral cruzou buscando Pedro, mas David Duarte fez o corte providencial e evitou o gol carioca.

No entanto, a partida mudou completamente de cenário aos 12 minutos. O zagueiro Danilo, do Flamengo, levantou demais o pé em disputa com Tiago e atingiu o rosto do atacante do Bahia, resultando em cartão vermelho direto.

A equipe rubro-negra, que já vinha sofrendo com a pressão tricolor, ficou com um a menos e precisou reorganizar a defesa, ficando um pouco mais apreensiva contra o Esquadrão.

Ainda assim, o Rubro-Negro quase abriu o placar aos 40 minutos, quando Arrascaeta deu um passe para Samuel Lino, que apareceu livre diante de Ronaldo. Mas o Bahia estava seguro - o goleiro tricolor fez uma defesa fora de série, fechou o gol e garantiu o time em casa.

O Bahia não deixou barato, e logo foi descontar. Apenas quatro minutos depois, Jean Lucas ganhou uma dividida dura com Cleiton e tocou para Tiago, que rolou para Willian José bater cruzado, no cantinho, abrindo o placar na Fonte Nova. O Flamengo ainda reclamou falta na origem do lance, mas o VAR confirmou o gol.

O primeiro tempo terminou com o Bahia em vantagem e dono do jogo. Com mais posse e tranquilidade, o time aproveitou a expulsão para empurrar o adversário contra o próprio campo e foi recompensado com o gol de Willian José, que saiu da seca que vinha vivendo direto para o momento em que o Tricolor mais precisou. O Flamengo, por sua vez, mostrou dificuldade para reagir e desceu para o vestiário com a liderança do campeonato ameaçada.

Na volta do intervalo, Gilberto e Ademir começaram tentando ampliar para o Bahia, com todas as bolas parando na defesa de Rossi. A primeira grande jogada da segunda etapa veio aos 14 minutos, quando Willian José tentou aproveitar um erro de Jorginho mas foi afastado por Cleiton.

O Tricolor fez pressão e, aos 19 minutos, ela deu novos frutos. Com passe de Kaiky, Michel Araújo chegou cara a cara com Rossi e mandou no cantinho, marcando um gol anulado pelo VAR por impedimento.

Começou, então, uma saga curta entre Gilberto e Wallace Yan. A primeira discussão entre os dois veio aos 25 minutos, com um amarelo para Gilberto por puxão. Pouco tempo depois, um para o flamenguista por reclamação.

Aos 32 minutos, Wallace deu uma braçada em Gilberto, recebendo o segundo amarelo e sendo expulso com apenas 10 minutos e 28 segundos em campo, desfalcando ainda mais o Flamengo que, agora com nove jogadores, via o Bahia dominar a posse de bola e sofria para fazer transições.

Ficha Técnica

Bahia 1 x 0 Flamengo - 27ª rodada do Brasileirão

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Kauê Furquim); Ademir (Kayky), Tiago (Michel Araújo) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi; Royal, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho, De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Cleiton). Técnico: Filipe Luís.

Local: Arena Fonte Nova

Gols: Willian José aos 44 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: De La Cruz, Wallace Yan, Jorginho (Flamengo), Willian José, Gilberto e Kayky (Bahia)

Cartão vermelho: Danilo e Wallace Yan (Flamengo)

Arbitragem