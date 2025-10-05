Menu
BRASILEIRÃO

Kanu volta a ser relacionado no Bahia após seis meses fora; veja lista

Zagueiro retorna à lista tricolor para o duelo contra o Flamengo, neste domingo, 5, na Fonte Nova

Marina Branco

Por Marina Branco

05/10/2025 - 16:25 h
Kanu pelo Bahia
Kanu pelo Bahia -

O torcedor do Bahia tem um bom motivo para comemorar antes da bola rolar contra o Flamengo. O zagueiro Kanu está de volta à lista de relacionados do Tricolor após quase seis meses afastado por lesão, desde que foi operado em abril. O defensor é a principal novidade entre os convocados para o duelo deste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

A volta de Kanu marca o fim de um longo período de recuperação. O zagueiro não entrava em campo desde que sofreu uma lesão grave durante a partida contra o Mirassol, válida pela Copa do Brasil. O diagnóstico apontou danos em três músculos da panturrilha e também no tendão de Aquiles, o que o levou a passar por cirurgia.

Desde o início de setembro, Kanu vinha trabalhando em regime de transição no CT Evaristo de Macedo, alternando entre atividades leves em campo e treinos internos. O zagueiro apresentou evolução constante, mas o clube manteve cautela até que ele estivesse completamente pronto para ser reintegrado ao elenco.

Durante a ausência de Kanu, o técnico Rogério Ceni precisou adaptar o sistema defensivo. Zagueiros como David Duarte, Ramos Mingo e Gabriel Xavier alternaram presenças na equipe, mas mesmo eles se tornaram ausências no Esquadrão.

Enquanto Mingo se lesionou na rodada anterior e Gabriel Xavier aparece suspenso pelo terceiro amarelo contra o Flamengo, David Duarte finalmente retorna após ficar de fora desde setembro, quando teve uma lesão de reto femoral.

Veja a lista de relacionados do Bahia:

  • Goleiros: Danilo Fernandes, Ronaldo e Victor;
  • Laterais: Gilberto, Iago Borduchi e Zé Guilherme;
  • Zagueiros: David Duarte, Fredi, Kanu e Luiz Gustavo;
  • Meio-campistas: Acevedo, Cauly, David Martins, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Vitinho e Sidney;
  • Atacantes: Ademir, Kayky, Kauê Furquim, Tiago e Willian José.
Relacionados do Bahia contra o Flamengo
Relacionados do Bahia contra o Flamengo | Foto: Divulgação I EC Bahia

