Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANQUILIDADE

Técnico do Flamengo minimiza sobre gramado da Fonte Nova: "Acostumado"

Comandante garantiu adaptação dos jogadores do Flamengo para encarar o Bahia

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/10/2025 - 19:41 h | Atualizada em 03/10/2025 - 21:23
Filipe Luis, técnico do Flamengo
Filipe Luis, técnico do Flamengo -

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, não se mostrou preocupado com o gramado da Arena Fonte Nova para o jogo contra o Bahia. Mesmo com a possibilidade do campo estar "realmente péssimo", como citou, o comandante destacou confiança na capacidade de adaptação dos jogadores rubro-negros, afirmando que o Tricolor também sai prejudicado.

"Não sei se nesse tempo que tiveram no último jogo até agora, vai melhorar um pouco, não sei, mas como ele [Rogério Ceni] mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudica os dois. Mas estamos acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em gramas sintéticas, e jogamos vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia mesmo com gramado ruim e tentar vencer", disse o treinador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O técnico Filipe Luís, por outro lado, afirmou que "os jogadores vão se adaptar rápido". "Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido", completou.

Leia Também:

Em baixa, Cauly e Iago podem virar opção em meio aos desfalques do Bahia
David Duarte treina e pode reforçar o Bahia diante do Flamengo
CBF nega pedido do Vitória para alterar horário de Ba-Vi do Brasileirão

A novela do gramado da Arena Fonte Nova começou no jogo contra o Palmeiras, quando o técnico Abel Ferreira, o diretor Anderson Barros, e o goleiro Weverton criticaram bastante a situação do campo após a derrota em Salvador. Rogério Ceni, por outro lado, afirmou que é melhor para o Alviverde jogar em gramado ruim.

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova bahia x flamengo Filipe Luís flamengo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filipe Luis, técnico do Flamengo
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Filipe Luis, técnico do Flamengo
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Filipe Luis, técnico do Flamengo
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Filipe Luis, técnico do Flamengo
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x