Técnico do Flamengo minimiza sobre gramado da Fonte Nova: "Acostumado"

Filipe Luis, técnico do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, não se mostrou preocupado com o gramado da Arena Fonte Nova para o jogo contra o Bahia. Mesmo com a possibilidade do campo estar "realmente péssimo", como citou, o comandante destacou confiança na capacidade de adaptação dos jogadores rubro-negros, afirmando que o Tricolor também sai prejudicado.

"Não sei se nesse tempo que tiveram no último jogo até agora, vai melhorar um pouco, não sei, mas como ele [Rogério Ceni] mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudica os dois. Mas estamos acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em gramas sintéticas, e jogamos vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia mesmo com gramado ruim e tentar vencer", disse o treinador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O técnico Filipe Luís, por outro lado, afirmou que "os jogadores vão se adaptar rápido". "Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido", completou.

A novela do gramado da Arena Fonte Nova começou no jogo contra o Palmeiras, quando o técnico Abel Ferreira, o diretor Anderson Barros, e o goleiro Weverton criticaram bastante a situação do campo após a derrota em Salvador. Rogério Ceni, por outro lado, afirmou que é melhor para o Alviverde jogar em gramado ruim.

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.