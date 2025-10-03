Em baixa, Cauly e Iago podem virar opção em meio aos desfalques do Bahia

As 13 ausências no Bahia podem forçar Rogério Ceni a usar Cauly e Iago Borduchi contra o Flamengo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Repleto de desfalques, o Bahia enfrenta o Flamengo neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Devido às ausências — seja por lesão ou suspensão —, dois jogadores que vinham em baixa com a torcida tricolor podem voltar a ser opções para o técnico Rogério Ceni: o meio-campista Cauly e o lateral-esquerdo Iago Borduchi.

Para o duelo, o treinador terá 13 desfalques e chegou a declarar, após a derrota para o Botafogo na última quarta-feira, 1º, que “vai quebrar a cabeça para montar a equipe” diante do líder do Brasileirão. Nesse cenário, os nomes de Cauly e Iago surgem como alternativas.

O camisa 8 está há quatro jogos sem atuar — sua maior sequência fora de campo desde que chegou ao Bahia. Já o lateral de número 25 ficou de fora das duas últimas partidas e, no jogo passado, quando Luciano Juba deixou o campo lesionado, quem assumiu a posição foi o jovem Zé Guilherme, de apenas 20 anos.

Sobre Cauly, Rogério Ceni já havia explicado em coletiva, após o jogo contra o Vasco, o motivo da ausência do atleta: a falta de intensidade na recomposição defensiva. "Cauly não vai conseguir recompor, fazer esse vai e volta", comentou o técnico após a partida contra o Vasco.

Já a situação de Iago Borduchi é distinta. O jogador chegou a ser utilizado como ponta nas duas últimas vezes em que entrou em campo, contra Ceará e Vasco. Segundo Ceni, a opção se deu pela capacidade de Iago de chegar à linha de fundo com força e, ainda assim, recompor defensivamente.

Agora, diante da série de desfalques, os dois atletas podem voltar a ganhar minutos. Cauly aparece como opção tanto para o meio-campo quanto para o ataque, onde já foi utilizado na ponta. Já Iago vive a expectativa de retornar à lateral-esquerda, sua posição de origem, devido à lesão de Juba, mas também pode ser aproveitado de forma mais avançada.