RETORNO

David Duarte treina e pode reforçar o Bahia diante do Flamengo

Zagueiro de 30 anos perdeu os últimos cinco compromissos no Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

03/10/2025 - 14:12 h | Atualizada em 03/10/2025 - 14:36
David Duarte, zagueiro do Bahia
David Duarte, zagueiro do Bahia

Com uma série de desfalques entre jogadores lesionados e suspensos, o Bahia pode ter o retorno de uma peça importante para o jogo contra o Flamengo: David Duarte, que perdeu os últimos cinco compromissos do time no Brasileirão devido a uma lesão no reto femoral.

De acordo com o Tricolor, Duarte voltou a treinar normalmente nesta sexta-feira, 3, no CT Evaristo de Macedo. O zagueiro de 30 anos tinha participado apenas de trabalhos parciais nos últimos dias.

Por outro lado, Erick e Ruan Pablo seguiram na transição, enquanto Caio Alexandre ficou na academia. Luciano Juba, Ramos Mingo, Erick Pulga e João Paulo fizeram tratamento. Todos serão desfalques na partida de domingo, 5.

O elenco do Bahia volta a treinar neste sábado, 4, também pela manhã, quando o técnico Rogério Ceni deve definir a escalação para enfrentar os cariocas.

Bahia x Flamengo

O Bahia recebe o Flamengo no próximo domingo, às 18h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

