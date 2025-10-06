Meia do Flamengo critica gramado da Fonte Nova: “Pura terra”

O meia Jorginho, do Flamengo, não poupou críticas ao gramado da Arena Fonte Nova após a derrota para o Bahia - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O meia-campista Jorginho deixou o gramado da Arena Fonte Nova bastante irritado após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Bahia, neste domingo, 5, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não poupou críticas à arbitragem e, principalmente, às condições do campo em Salvador, que já havia sido alvo de reclamações de outros clubes.

“Sinceramente, (o gramado) estava em péssimas condições. Bem difícil de jogar futebol. Ah, vão falar que estava para os dois lados. Sim, estava para os dois lados, mas acaba prejudicando o espetáculo e o futebol. Era pura terra, a bola não parava, ficava quicando. Para os dois lados e atrapalha o espetáculo para a torcida que quer ver um bom futebol”, afirmou o camisa 21.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogador destacou que as falhas no gramado interferiram diretamente na qualidade da partida e dificultaram o toque de bola característico da equipe rubro-negra. Além do campo irregular, o Flamengo também demonstrou insatisfação com algumas decisões da arbitragem durante o confronto.

Com o resultado, o time carioca perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras, com quem divide a pontuação, mas leva desvantagem no número de vitórias. O próximo compromisso do Flamengo será contra o Botafogo, no dia 15 de outubro.