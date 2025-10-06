Promessa da ginástica brasileira morre após sofrer grave acidente

Morte foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) - Foto: Divulgação/CBG

Morreu neste sábado o ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, de 20 anos, considerado uma das grandes promessas da ginástica artística brasileira. O atleta se envolveu em um acidente de moto na última sexta-feira, 3, em Guarulhos (SP), sua cidade natal.

A morte foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e pelo Esporte Clube Pinheiros, onde ele treinava. O sepultamento ocorreu neste domingo, em Guarulhos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram”, disse a entidade em nota.

Especialista nas barras paralelas e no cavalo com alças, Guilherme acumulou conquistas expressivas ao longo da carreira, entre elas títulos no Pan-Americano Juvenil, nos Jogos Sul-Americanos Juvenis e no Campeonato Sul-Americano Juvenil. Ele também foi cinco vezes campeão brasileiro nas categorias de base.

O acidente aconteceu no trânsito de Guarulhos. O ginasta chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Confira a nota completa da CBG

Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Ginástica recebeu a notícia do falecimento, ocorrido na sexta-feira (3) do ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que defendia o Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. O atleta, de apenas 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de moto.

A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram.

O velório será a partir das 9h deste domingo (5), no Cemitério Primavera I. O sepultamento será às 15h30. O endereço é Avenida Otávio Braga de Mesquita, 3535 – Taboão, Guarulhos, São Paulo