Grande opção para Ba-Vi, Tiago comemora triunfo: "Leva a positividade"

Tiago contra o Flamengo pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Autor da assistência para o gol de Willian José na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o atacante Tiago vive um momento especial no Bahia. Cria da base tricolor, o jovem vem ganhando espaço com Rogério Ceni e foi um dos destaques do duelo na Arena Fonte Nova na partida que marcou o fim de um jejum de 12 jogos contra o ex-líder do Brasileirão.

Na zona mista, Tiago comentou a sensação de vencer as duas lideranças da tabela, comemorando o crescimento do Bahia na competição. "É sempre bom ganhar do Flamengo, né? É uma equipe bastante qualificada e difícil, jogando em qualquer lugar", afirmou.

"O professor Rogério pediu para a gente ter cabeça boa e acreditar. Assim como ganhamos do Palmeiras aqui, também seria possível vencer o Flamengo, e foi o que aconteceu hoje", contou.

Revelado pelo próprio Bahia, o jogador vive a primeira temporada como profissional e tem aproveitado bem as oportunidades. "É a melhor (temporada) e a única também, meu primeiro ano de profissional. Graças a Deus venho fazendo bons jogos e respondendo bem quando tenho oportunidade", agradeceu.

"Tudo isso é fruto de muito trabalho. Agradeço ao grupo e ao professor Rogério, que vem me ensinando a cada dia para estar pronto em jogos grandes", destacou.

Com Willian José suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Tiago surge como uma das principais opções de Rogério Ceni para o Ba-Vi. O atacante garantiu foco total na preparação para o clássico.

"A expectativa é boa. A gente sai de um jogo assim com triunfo, leva a positividade para os próximos. Vamos concentrados, porque o Ba-Vi é um jogo difícil, decidido nos mínimos detalhes. Vamos trabalhar bem essa semana para chegar lá e triunfar", completou.