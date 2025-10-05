Ronaldo comemora defesas contra o Flamengo: "Me cobro bastante"

Ronaldo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O triunfo do Bahia por 1 a 0 em cima do Flamengo provavelmente não teria sido possível se não fosse a excelente atuação de Ronaldo na partida. Um dos grandes nomes do jogo deste domingo, 5, o goleiro tricolor voltou a brilhar com grandes defesas e segurança na saída de bola, sendo fundamental para segurar o resultado que encerrou o tabu tricolor diante do Rubro-Negro carioca e deu ainda mais moral ao grupo de Rogério Ceni.

Em entrevista na zona mista, o goleiro destacou o peso do triunfo e o impacto na confiança da equipe. "É um triunfo que nos traz bastante confiança. Ganhar do Flamengo e do Palmeiras, como a gente fez, é algo muito importante. São jogos sempre difíceis", comentou.

"Mas é importante que essa confiança não vire euforia. A gente sabe que o clássico é um divisor de águas e vamos nos preparar bastante para esse jogo", afirmou Ronaldo, já projetando o Ba-Vi da próxima quinta-feira, 16, no Barradão.

Muito criticado no início de sua passagem pelo clube, Ronaldo comentou sobre a própria evolução técnica, especialmente no jogo com os pés, exigido por Rogério Ceni desde sua chegada.

"Eu me cobro bastante. Quando cheguei, era um jogador novo, e precisei me adaptar ao sistema de jogo. No início é normal oscilar, mas com o trabalho do Duda, que me ajuda muito com vídeos e correções, e com o professor Rogério sempre sinalizando pontos para melhorar, fui evoluindo. Essa evolução, tanto com os pés quanto com as mãos, é fruto de muito trabalho", contou.

O goleiro ainda ressaltou o valor do resultado diante de um Flamengo que terminou o jogo com apenas nove jogadores, mas seguiu pressionando até o fim.

"Foi um jogo dificílimo, a gente sabe da qualidade do Flamengo. Mesmo com 13 desfalques, nosso grupo mostrou entrega e mereceu o triunfo. Agora é descansar um pouco e recarregar as energias para a sequência da temporada", completou.