Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DO JEJUM

Jean Lucas celebra triunfo e projeta 2026: "A casca vai crescendo"

O volante do Esquadrão comentou a temporada de Libertadores e projetou o Ba-Vi da próxima quinta, 16

Marina Branco e Lucas Vilas Boas

Por Marina Branco e Lucas Vilas Boas

05/10/2025 - 22:03 h
Jean Lucas contra o Flamengo pelo Brasileirão
Jean Lucas contra o Flamengo pelo Brasileirão -

O Bahia encerrou um longo jejum contra o Flamengo ao vencer por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, e um dos protagonistas do meio-campo tricolor foi Jean Lucas. Peça fundamental na construção das jogadas e responsável pelo lance que originou o gol de Willian José, o volante destacou a importância do triunfo diante de um dos principais adversários do país, o ex-líder do Brasileirão.

"É muito importante estar vencendo uma grande equipe. São 12 jogos que a gente não ganhava do Flamengo. Entramos com convicção de que faríamos um grande jogo, mesmo com muitos desfalques. Desde o início conseguimos colocar a bola no chão e competir. Isso é o mais importante", opinou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia vence e impede liderança do Flamengo em noite histórica na Fonte
Kanu volta a ser relacionado no Bahia após seis meses fora; veja lista

Jean Lucas também comentou o amadurecimento do elenco ao longo da temporada, especialmente após a eliminação precoce na Libertadores, e destacou o processo de fortalecimento do grupo sob o comando de Rogério Ceni.

"O ano é longo. A gente foi desclassificado das competições internacionais, mas vai aprendendo. Ano passado conseguimos a vaga para a Libertadores, este ano chegamos e começamos bem, depois perdemos alguns jogos. Essa casca vai crescendo, e espero que ano que vem a gente esteja ainda melhor nas competições internacionais", projetou.

O próximo passo de Jean Lucas e do Bahia é, agora, o clássico Ba-Vi, disputado na próxima quinta-feira, 16, pela 28ª rodada do Brasileirão - e as expectativas estão altíssimas.

"A gente sabe que fora de casa vem pecando muito. Temos que jogar da mesma maneira que jogamos em casa. O Ba-Vi é um jogo à parte para a Bahia. Na quinta-feira queremos fazer um grande jogo lá no Barradão", garantiu Jean.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia flamengo Jean Lucas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jean Lucas contra o Flamengo pelo Brasileirão
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jean Lucas contra o Flamengo pelo Brasileirão
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jean Lucas contra o Flamengo pelo Brasileirão
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Jean Lucas contra o Flamengo pelo Brasileirão
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x