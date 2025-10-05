Jean Lucas celebra triunfo e projeta 2026: "A casca vai crescendo"

Jean Lucas contra o Flamengo pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia encerrou um longo jejum contra o Flamengo ao vencer por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, e um dos protagonistas do meio-campo tricolor foi Jean Lucas. Peça fundamental na construção das jogadas e responsável pelo lance que originou o gol de Willian José, o volante destacou a importância do triunfo diante de um dos principais adversários do país, o ex-líder do Brasileirão.

"É muito importante estar vencendo uma grande equipe. São 12 jogos que a gente não ganhava do Flamengo. Entramos com convicção de que faríamos um grande jogo, mesmo com muitos desfalques. Desde o início conseguimos colocar a bola no chão e competir. Isso é o mais importante", opinou.

Jean Lucas também comentou o amadurecimento do elenco ao longo da temporada, especialmente após a eliminação precoce na Libertadores, e destacou o processo de fortalecimento do grupo sob o comando de Rogério Ceni.

"O ano é longo. A gente foi desclassificado das competições internacionais, mas vai aprendendo. Ano passado conseguimos a vaga para a Libertadores, este ano chegamos e começamos bem, depois perdemos alguns jogos. Essa casca vai crescendo, e espero que ano que vem a gente esteja ainda melhor nas competições internacionais", projetou.

O próximo passo de Jean Lucas e do Bahia é, agora, o clássico Ba-Vi, disputado na próxima quinta-feira, 16, pela 28ª rodada do Brasileirão - e as expectativas estão altíssimas.

"A gente sabe que fora de casa vem pecando muito. Temos que jogar da mesma maneira que jogamos em casa. O Ba-Vi é um jogo à parte para a Bahia. Na quinta-feira queremos fazer um grande jogo lá no Barradão", garantiu Jean.