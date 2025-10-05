Menu
ZONA MISTA

"Tenho experiência para lidar bem com críticas", garante Willian José

O autor do gol contra o Flamengo jogou seu 50º jogo pelo Bahia e se isolou como artilheiro do time

Por Marina Branco e Lucas Vilas Boas

05/10/2025 - 21:55 h
Autor do gol que garantiu o triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, Willian José viveu uma noite no mínimo especial. O atacante não apenas foi decisivo diante do ex-líder do Brasileirão, mas também completou 50 partidas com a camisa tricolor - e se isolou novamente como artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols.

Em entrevista na zona mista, Willian José destacou a importância da vitória e a motivação de enfrentar um adversário de peso. "Melhor impossível. Jogar contra o Flamengo, que todo ano briga por títulos, sempre é motivador", afirmou.

"A gente sabia que seria difícil, com desfalques e jogadores lesionados e suspensos, mas conseguimos o triunfo, que era muito importante para nós. Agora é continuar trabalhando forte para que as coisas aconteçam", disse.

Questionado sobre as críticas recebidas durante o período sem marcar, Willian José afirmou que tem experiência suficiente na carreira para lidar com a situação. "O torcedor sempre vai ter sua opinião. Quando o atacante não faz gol, vão falar alguma coisa, isso é normal. Mas eu estou tranquilo, tenho experiência suficiente. Vou fazer 34 anos e sei lidar bem com isso", garantiu.

O atacante também comentou o marco de 50 partidas com a camisa do Bahia, algo inédito em sua carreira recente. "Não é fácil. Acho que nunca tinha jogado uma temporada com mais de 50 jogos. É questão de adaptação, de melhorar a cada dia", contou.

"A gente trabalha muito, mas nem sempre as pessoas veem o esforço do dia a dia. No futebol é assim. Quando ganha, falam bem. Quando perde, procuram alguém pra criticar. É cabeça erguida e seguir trabalhando", projetou.

Com o gol, Willian José confirmou a boa fase e ajudou o Bahia a se aproximar do G-4, enquanto o time de Rogério Ceni encerrou um tabu incômodo diante do Flamengo. O atacante, no entanto, será desfalque no clássico Ba-Vi da próxima quinta-feira, 16, após receber o terceiro cartão amarelo.

