DESCANSO E TRABALHO
Elenco do Bahia ganha folga, mas desfalques seguem em tratamento
Após triunfo sobre o Flamengo, Bahia ganha descanso na Data Fifa, mas DM trabalha para recuperar lesionados
Por Téo Mazzoni
Após encerrar um dos jejuns mais incômodos dos últimos anos ao vencer o Flamengo neste domingo, 5, o Bahia entra na pausa para a Data Fifa em clima mais leve. O período de intervalo permitirá à equipe um tempo maior de descanso e preparação até o próximo compromisso: o clássico Ba-Vi, marcado para o dia 16 de outubro, às 21h30, no Barradão.
Será a primeira vez em quase dois meses que o Tricolor contará com uma semana cheia de treinos — algo que não ocorria desde agosto, entre as partidas contra Fluminense e Corinthians. Aproveitando a folga no calendário, a comissão técnica concedeu três dias de descanso aos jogadores do elenco principal.
Leia Também:
No entanto, os atletas que se recuperam de lesões e estão em fase de transição seguirão trabalhando normalmente, com o objetivo de acelerar o retorno aos gramados. Entre eles estão o meio-campista Erick e o jovem Ruan Pablo, além de Caio Alexandre, Erick Pulga, João Paulo, Luciano Juba e Ramos Mingo, que permanecem em tratamento no departamento médico.
Enquanto esses jogadores seguem em recuperação, o restante do elenco tricolor aproveitará a folga para aliviar a intensa sequência de jogos e treinos da temporada, visando evitar possíveis novas lesões.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes