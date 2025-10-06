Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESCANSO E TRABALHO

Elenco do Bahia ganha folga, mas desfalques seguem em tratamento

Após triunfo sobre o Flamengo, Bahia ganha descanso na Data Fifa, mas DM trabalha para recuperar lesionados

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/10/2025 - 9:11 h
O Bahia aproveita a Data Fifa com folga após vencer o Flamengo
O Bahia aproveita a Data Fifa com folga após vencer o Flamengo -

Após encerrar um dos jejuns mais incômodos dos últimos anos ao vencer o Flamengo neste domingo, 5, o Bahia entra na pausa para a Data Fifa em clima mais leve. O período de intervalo permitirá à equipe um tempo maior de descanso e preparação até o próximo compromisso: o clássico Ba-Vi, marcado para o dia 16 de outubro, às 21h30, no Barradão.

Será a primeira vez em quase dois meses que o Tricolor contará com uma semana cheia de treinos — algo que não ocorria desde agosto, entre as partidas contra Fluminense e Corinthians. Aproveitando a folga no calendário, a comissão técnica concedeu três dias de descanso aos jogadores do elenco principal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Meia do Flamengo critica gramado da Fonte Nova: “Pura terra”
Dirigente do Flamengo detona arbitragem após jogo contra o Bahia
"O melhor ano de pontos corridos da história do Bahia", projeta Ceni

No entanto, os atletas que se recuperam de lesões e estão em fase de transição seguirão trabalhando normalmente, com o objetivo de acelerar o retorno aos gramados. Entre eles estão o meio-campista Erick e o jovem Ruan Pablo, além de Caio Alexandre, Erick Pulga, João Paulo, Luciano Juba e Ramos Mingo, que permanecem em tratamento no departamento médico.

Enquanto esses jogadores seguem em recuperação, o restante do elenco tricolor aproveitará a folga para aliviar a intensa sequência de jogos e treinos da temporada, visando evitar possíveis novas lesões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ba-vi Brasileirão Data fifa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Bahia aproveita a Data Fifa com folga após vencer o Flamengo
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

O Bahia aproveita a Data Fifa com folga após vencer o Flamengo
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

O Bahia aproveita a Data Fifa com folga após vencer o Flamengo
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

O Bahia aproveita a Data Fifa com folga após vencer o Flamengo
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x