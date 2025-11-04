BRASILEIRÃO
Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e desfalques
Os times se enfrentam no Barradão nesta quarta-feira, 5, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão
Por Marina Branco
O Vitória precisa contar com todos os jogos possíveis para deixar a zona de rebaixamento e fugir da Série B - e a próxima tentativa chega em casa, no Barradão, nesta quarta-feira, 5, às 19h, contra o Internacional, pela 32ª rodada do Brasileirão.
Se no Leão da Barra as coisas não andam bem, com o time em 17º na tabela acumulando 31 pontos até aqui, do outro lado as coisas também não estão tão bem. O Inter aparece em 15º, com 36 pontos e apenas o Santos dividindo o Colorado e o Rubro-Negro nas posições.
Os dois clubes são antigos conhecidos, tendo se encontrado pela última vez em julho deste ano, ocasião em que o Internacional venceu por 1 a 0. A estatística acompanha esse jogo, mas por pouca diferença. Na história, o confronto entre os dois terminou em empate 11 vezes, favoreceu o Leão 15 vezes e o Inter outras 18.
Transmissão
A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
O departamento médico do Vitória está lotado. Atualmente, Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Claudinho, Fabri, Jamerson, Raúl Cáceres e Rúben Ismael desfalcam o time por lesões, enquanto Zé Marcos está suspenso pelo terceiro amarelo e Ronald e Lucas Halter retornam de suspensão.
Além deles, Ramon está de fora do duelo por questões contratuais, já que ainda pertence ao Inter.
Do outro lado, os suspensos são Gabriel Mercado e Rafael Borré, desfalcando o time junto com Rochet, Alan Rodríguez e Braian Aguirre, todos lesionados.
Vitória: Thiago Couto; Erick, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Maykon Jesus; Matheuzinho, Baralhas, Ronald e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
