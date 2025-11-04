Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e desfalques

Internacional e Vitória se enfrentam no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória precisa contar com todos os jogos possíveis para deixar a zona de rebaixamento e fugir da Série B - e a próxima tentativa chega em casa, no Barradão, nesta quarta-feira, 5, às 19h, contra o Internacional, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Se no Leão da Barra as coisas não andam bem, com o time em 17º na tabela acumulando 31 pontos até aqui, do outro lado as coisas também não estão tão bem. O Inter aparece em 15º, com 36 pontos e apenas o Santos dividindo o Colorado e o Rubro-Negro nas posições.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dois clubes são antigos conhecidos, tendo se encontrado pela última vez em julho deste ano, ocasião em que o Internacional venceu por 1 a 0. A estatística acompanha esse jogo, mas por pouca diferença. Na história, o confronto entre os dois terminou em empate 11 vezes, favoreceu o Leão 15 vezes e o Inter outras 18.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O departamento médico do Vitória está lotado. Atualmente, Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Claudinho, Fabri, Jamerson, Raúl Cáceres e Rúben Ismael desfalcam o time por lesões, enquanto Zé Marcos está suspenso pelo terceiro amarelo e Ronald e Lucas Halter retornam de suspensão.

Além deles, Ramon está de fora do duelo por questões contratuais, já que ainda pertence ao Inter.

Do outro lado, os suspensos são Gabriel Mercado e Rafael Borré, desfalcando o time junto com Rochet, Alan Rodríguez e Braian Aguirre, todos lesionados.

Vitória: Thiago Couto; Erick, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Maykon Jesus; Matheuzinho, Baralhas, Ronald e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.



Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

Arbitragem