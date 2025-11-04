Jogador do Vitória, Wellington Rato sofre lesão gravísima no joelho

Emprestado pelo Vitória, Wellington Rato rompe o ligamento cruzado e será operado. Recuperação deve durar até 12 meses, afastando-o de 2025 e 2026. - Foto: Reprodução / Goiás Esporte Clube

Wellington Rato, emprestado pelo Vitória ao Goiás, ficará fora da reta final da temporada após sofrer uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

O jogador de 33 anos passará por cirurgia nos próximos dias e terá um período de recuperação estimado entre 9 e 12 meses, o que também comprometerá boa parte de sua participação no calendário de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a partida em que sofreu a lesão, Rato precisou ser substituído por Jean Carlos devido às fortes dores. O atleta deixou o estádio de muletas, sem apoiar o pé direito no chão.

Rato deixou o Vitória em julho, após não conseguir espaço no elenco rubro-negro, e desde sua chegada ao Goiás disputou 19 partidas, marcando dois gols.