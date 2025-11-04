LESÃO GRAVE
Jogador do Vitória, Wellington Rato sofre lesão gravísima no joelho
Atacante de 33 anos será operado e ficará fora do restante de 2025 e parte de 2026
Por Redação
Wellington Rato, emprestado pelo Vitória ao Goiás, ficará fora da reta final da temporada após sofrer uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.
O jogador de 33 anos passará por cirurgia nos próximos dias e terá um período de recuperação estimado entre 9 e 12 meses, o que também comprometerá boa parte de sua participação no calendário de 2026.
Durante a partida em que sofreu a lesão, Rato precisou ser substituído por Jean Carlos devido às fortes dores. O atleta deixou o estádio de muletas, sem apoiar o pé direito no chão.
Rato deixou o Vitória em julho, após não conseguir espaço no elenco rubro-negro, e desde sua chegada ao Goiás disputou 19 partidas, marcando dois gols.
