LESÃO GRAVE

Jogador do Vitória, Wellington Rato sofre lesão gravísima no joelho

Atacante de 33 anos será operado e ficará fora do restante de 2025 e parte de 2026

Redação

Por Redação

04/11/2025 - 10:34 h | Atualizada em 04/11/2025 - 11:02
Emprestado pelo Vitória, Wellington Rato rompe o ligamento cruzado e será operado. Recuperação deve durar até 12 meses, afastando-o de 2025 e 2026.
Wellington Rato, emprestado pelo Vitória ao Goiás, ficará fora da reta final da temporada após sofrer uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

O jogador de 33 anos passará por cirurgia nos próximos dias e terá um período de recuperação estimado entre 9 e 12 meses, o que também comprometerá boa parte de sua participação no calendário de 2026.

Leia Também:

Neymar é dúvida em jogo do Santos que interessa ao Vitória; entenda
Inter tem dois desfalques importantes para jogo decisivo com o Vitória
Vitória: Lucas Arcanjo desabafa após cirurgia realizada no joelho

Durante a partida em que sofreu a lesão, Rato precisou ser substituído por Jean Carlos devido às fortes dores. O atleta deixou o estádio de muletas, sem apoiar o pé direito no chão.

Rato deixou o Vitória em julho, após não conseguir espaço no elenco rubro-negro, e desde sua chegada ao Goiás disputou 19 partidas, marcando dois gols.

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

