Neymar é dúvida em jogo do Santos que interessa ao Vitória; entenda

Neymar é dúvida para o duelo do Santos contra o Palmeiras, confronto que interessa diretamente ao Vitória na luta contra o rebaixamento no Brasileirão 2025 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Faltando sete rodadas para o fim, o Campeonato Brasileiro está afunilado, e a luta contra o rebaixamento segue intensa. Entre as equipes que tentam escapar da “zona da degola”, o Vitória surge como um dos principais candidatos ao descenso — mas tem um adversário direto nessa disputa: o Santos.

Mas por que o Santos aparece como o principal rival do Vitória nessa luta, se cerca de oito equipes brigam contra o Z-4? Isso acontece porque apenas um ponto separa as equipes, e o Peixe enfrenta uma das sequências de jogos mais difíceis nesta reta final do Brasileirão.

Nos próximos quatro jogos, o Santos terá confrontos contra Palmeiras (duas vezes), Flamengo e Mirassol — líderes, vice-líder e quarto colocado da Série A, respectivamente. A sequência começa já nesta quinta-feira, 6, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h30.

Como se o duelo por si só não fosse complicado, o Santos ainda tem a incerteza sobre a participação de seu craque: Neymar. O camisa 10 retornou de lesão na partida contra o Fortaleza, mas sua presença contra o Palmeiras é incerta devido ao gramado sintético do Allianz Parque, criticado publicamente pelo jogador. O temor é que o tipo de campo possa comprometer a recuperação das últimas seis semanas.

Nesta segunda-feira, 3, Neymar realizou um trabalho regenerativo junto aos atletas que atuaram mais de 45 minutos no empate de sábado contra o Fortaleza. Em condições normais, o camisa 10 participaria de uma atividade técnica com os reservas no CT Rei Pelé.

O craque, que jogou apenas meia hora na Vila Belmiro, ainda inspira cuidados. No entanto, seu desejo de atuar pode pesar na decisão, mesmo ciente das recomendações contrárias da equipe médica.

Neymar não atua no Allianz Parque desde seu retorno ao futebol brasileiro. Em agosto, antes da lesão, o camisa 10 criticou o gramado sintético do estádio e liderou uma campanha dos atletas contra esse tipo de campo.

“Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em Society é algo que incomoda qualquer jogador, independentemente das lesões”, declarou o jogador.

Em fevereiro, o craque compartilhou nas redes sociais um comunicado afirmando que “futebol profissional não se joga em gramado sintético”. Apesar do protesto, Neymar atuou em gramado sintético meses depois. Em setembro, no último jogo antes da lesão na coxa, contra o Atlético-MG, voltou a criticar:

Comprovado... Sintético é uma merda escreveu Neymar - nas redes sociais

Mesmo com a dúvida sobre Neymar no jogo do Santos, o Vitória precisa focar antes de tudo no seu compromisso. Na quarta-feira, 5, às 19h, no Barradão, o Leão da Barra recebe o Internacional em confronto direto contra o rebaixamento.

Em caso de vitória, o rubro-negro baiano deixa a zona de rebaixamento, mas dependerá de um tropeço do Santos no jogo contra o Palmeiras, na quinta-feira, 6, para consolidar sua vantagem.