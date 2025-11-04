Inter tem dois desfalques importantes para jogo decisivo com o Vitória

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Mercado e Borré ficam fora do confronto direto com o Vitória - Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

O Internacional iniciou nesta segunda-feira a preparação para o confronto direto com o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Ramón Díaz chega pressionado pelo empate com o Atlético-MG, em casa, resultado que o manteve em 15º lugar, com 36 pontos — cinco a mais que o Rubro-negro baiano, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

A partida em Salvador é tratada como decisiva na luta contra o Z-4, mas o técnico argentino terá dois desfalques de peso: o zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Rafael Borré estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no duelo com o Galo.

Ambos estavam pendurados e foram advertidos na reta final do jogo no Beira-Rio — Mercado levou amarelo aos 34 minutos do segundo tempo, por falta em Rony, enquanto Borré foi punido aos 48, nos acréscimos, após discutir com o zagueiro Ruan. As ausências obrigam Ramón Díaz a repensar a escalação.