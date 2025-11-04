João Fonseca atinge melhor ranking da carreira; veja posição

João Fonseca fecha o ano como 24º do mundo no ranking da ATP - Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

João Fonseca terminou a temporada de 2025 com um feito marcante na carreira. Mesmo após ser eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, o tenista brasileiro alcançou nesta segunda-feira, 4, a melhor posição de sua trajetória no ranking da ATP: o 24º lugar.

A classificação, já garantida desde a última sexta-feira, foi oficializada apenas nesta segunda pela entidade que regula o circuito mundial. Aos 19 anos, João somou 50 pontos no torneio disputado na capital francesa, chegando a 1.665 pontos no total. Como havia desistido de participar do ATP 250 de Atenas — competição em que defendia apenas oito pontos —, ele aparecerá na próxima atualização com 1.657 pontos, mas sem risco de deixar o top-30 do mundo.

As principais ameaças à sua posição vêm do italiano Luciano Darderi e do francês Arthur Rinderknech, que ainda estão em ação nesta última semana do calendário. Mesmo assim, Fonseca assegura presença entre os 30 melhores do planeta, consolidando uma ascensão impressionante em seu primeiro ano completo no circuito profissional.

No contexto histórico do tênis brasileiro, João Fonseca agora figura entre os maiores. Ele é o terceiro melhor ranqueado do país na era aberta, atrás apenas de Gustavo Kuerten — número 1 do mundo no fim de 2000 — e Thomaz Bellucci, que atingiu o 21º lugar em 2010. Com o 24º posto, o carioca igualou a marca de Thomaz Koch, alcançada em 1974, e superou Fernando Meligeni, que foi 25º em 1999.

As metas pessoais de Fonseca também foram ultrapassadas. O número 1 do Brasil havia traçado como objetivo encerrar o ano entre os 40 melhores, algo que, segundo ele, “já está extraoficialmente sacramentado”.

Sem novos torneios previstos em 2025, João voltará às quadras apenas em uma partida de exibição contra o atual líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, marcada para o dia 8 de dezembro, em Miami (EUA).