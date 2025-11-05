SÉRIE A
VÍDEO: zagueiro do Vitória leva pancada na cabeça e deixa o campo
Leão da Barra enfrenta o Internacional nesta noite de quarta-feira, 5
Por João Grassi
Titular do Vitória na partida contra o Internacional, nesta noite de quarta-feira, 5, o zagueiro Edu sofreu um choque na cabeça e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.
Em disputa aérea com o centroavante Ricardo Mathias, do Colorado, Edu foi atingido na cabeça e teve um sangramento. O defensor deixou o campo e foi substituído por Neris, aos 46 minutos.
O Portal A TARDE apurou que foi acionado o protocolo de concussão para Edu. Com isso, o técnico Jair Ventura ganha uma alteração extra.
DESABOU! Edu cabeceia a nuca de Ricardo Mathias e desaba. Muito sangue no jogador do Vitória. pic.twitter.com/LRdfurKD6u— ge (@geglobo) November 5, 2025
No jogo, válido pela rodada 32 da Série A, as equipes empatam por 0 a 0 em confronto disputado até o momento.
