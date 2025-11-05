FALA, XERIFE!
Autor de gol decisivo do Vitória, Halter afirma: "Trabalho não acabou"
Zagueiro e capitão decidiu a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional
Por João Grassi
Autor do gol que definiu a grande vitória do Vitória nesta noite de quarta-feira, 5, que bateu o Internacional por 1 a 0 no Barradão, o zagueiro Lucas Halter concedeu entrevista após o apito final. O capitão rubro-negro comentou sobre a importância do resultado.
Reforçando discursos de outros momentos, Halter voltou a enaltecer a torcida do Leão da Barra, que lotou as arquibancadas e empurrou o time do início ao fim do jogo. Apesar da felicidade por decidir o placar, o zagueiro deixa claro que "o trabalho não acabou".
"Muito feliz. Primeiro pela vitória, eu acho que o mais importante é o coletivo. E também feliz pelo gol. Temos ganhado em casa com a nossa torcida. A festa que eles fazem sempre é maravilhosa para nós. Fora da zona [de rebaixamento], a gente dá uma respirada, mas o nosso trabalho não acabou", afirmou Halter ao Premiere.
"O nosso foco ainda continua, mas muito feliz pela entrega de todos, pela determinação, que a gente sabia que era uma final para nós", completou o capitão rubro-negro.
Próximo compromisso
Novamente no Barradão, o Vitória de Lucas Halter volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola às 16h no duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.
