Autor de gol decisivo do Vitória, Halter afirma: "Trabalho não acabou"

Lucas Halter em comemoração - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor do gol que definiu a grande vitória do Vitória nesta noite de quarta-feira, 5, que bateu o Internacional por 1 a 0 no Barradão, o zagueiro Lucas Halter concedeu entrevista após o apito final. O capitão rubro-negro comentou sobre a importância do resultado.

Reforçando discursos de outros momentos, Halter voltou a enaltecer a torcida do Leão da Barra, que lotou as arquibancadas e empurrou o time do início ao fim do jogo. Apesar da felicidade por decidir o placar, o zagueiro deixa claro que "o trabalho não acabou".

"Muito feliz. Primeiro pela vitória, eu acho que o mais importante é o coletivo. E também feliz pelo gol. Temos ganhado em casa com a nossa torcida. A festa que eles fazem sempre é maravilhosa para nós. Fora da zona [de rebaixamento], a gente dá uma respirada, mas o nosso trabalho não acabou", afirmou Halter ao Premiere.

"O nosso foco ainda continua, mas muito feliz pela entrega de todos, pela determinação, que a gente sabia que era uma final para nós", completou o capitão rubro-negro.

Próximo compromisso

Novamente no Barradão, o Vitória de Lucas Halter volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola às 16h no duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.