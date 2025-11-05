Menu
HOME > ESPORTES
SÉRIE A

Vitória perde quatro atletas para partida contra Botafogo; saiba quais

Leão da Barra terá desfalques certos no próximo compromisso pelo Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

05/11/2025 - 22:06 h | Atualizada em 06/11/2025 - 10:35
Dudu, volante do Vitória
Dudu, volante do Vitória -

O Vitória venceu o Internacional por 1 a 0, nesta noite de quarta-feira, 5, no Barradão, mas terá problemas no próximo compromisso pelo Brasileirão. O Rubro-Negro perdeu Baralhas, Camutanga, Dudu e Edu para o duelo com o Botafogo.

Enquanto Camutanga e os dois volantes foram suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Edu foi substituído após levar uma pancada na cabeça e o protocolo de concussão foi ativado. Com isso, ele também fica de fora do próximo jogo.

Baralhas deve ser substituído na titularidade por Ronald, enquanto Edu deve dar lugar a Neris, e Camutanga pode ter vaga preenchida pelo jovem Kauan. Vale lembrar que o capitão Lucas Halter é outra baixa, já que está emprestado pelo time carioca e impedido de jogar por força contratual.

Leia Também:

Autor de gol decisivo do Vitória, Halter afirma: "Trabalho não acabou"
VÍDEO: zagueiro do Vitória leva pancada na cabeça e deixa o campo
Vitória x Inter: o que os números dizem sobre a "decisão" no Barradão

Próximo compromisso

Sem Baralhas, Camutanga, Dudu e Edu, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola às 16h no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

