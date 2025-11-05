Vitória perde quatro atletas para partida contra Botafogo; saiba quais

Dudu, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória venceu o Internacional por 1 a 0, nesta noite de quarta-feira, 5, no Barradão, mas terá problemas no próximo compromisso pelo Brasileirão. O Rubro-Negro perdeu Baralhas, Camutanga, Dudu e Edu para o duelo com o Botafogo.

Enquanto Camutanga e os dois volantes foram suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Edu foi substituído após levar uma pancada na cabeça e o protocolo de concussão foi ativado. Com isso, ele também fica de fora do próximo jogo.

Baralhas deve ser substituído na titularidade por Ronald, enquanto Edu deve dar lugar a Neris, e Camutanga pode ter vaga preenchida pelo jovem Kauan. Vale lembrar que o capitão Lucas Halter é outra baixa, já que está emprestado pelo time carioca e impedido de jogar por força contratual.

Próximo compromisso

Sem Baralhas, Camutanga, Dudu e Edu, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola às 16h no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.