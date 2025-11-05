Ventura celebra saída do Z-4 e "junção da performance com resultado"

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

O Vitória conquistou um triunfo importante nesta noite de quarta-feira, 5, ao bater o Internacional por 1 a 0 no Barradão, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a quarta vez que o Leão venceu sob comando do técnico Jair Ventura, que consegue, até o momento, tirar o time da zona de rebaixamento após 14 rodadas.

Em entrevista coletiva após o apito final, Jair Ventura elogiou a atuação da equipe e indicou que, dessa vez, o Rubro-Negro conseguiu a "junção" de desempenhar um bom futebol e também sair vitorioso, o que não havia acontecido nos últimos dois jogos.

"Eu vinha batendo na tecla da situação de jogar bem e não vencer. Hoje a gente fez um bom jogo e conseguimos a junção. Performance com o resultado", iniciou o técnico rubro-negro.

O treinador avaliou o resultado como "maravilhoso" e enalteceu o poder de criação ofensiva da sua equipe. Ele parabenizou os jogadores, a "linda festa da torcida" e novamente destacou sobre o Rubro-Negro estar firme na luta pela permanência na Série A.

Com essa sinergia de todos nós, vai dar certo e vamos conseguir o objetivo no final. Jair Ventura - Técnico do Vitória

"A gente teve mais finalizações. Mais uma vez, um milagre aconteceu aqui, a defesa do Ivan em cima da linha, muito parecida com a do Corinthians. Parecia que era o mesmo cenário. A gente criou algumas chances claras, mais claras até que eles", comentou Ventura.

Além do ataque volumoso, Jair também enalteceu o sistema defensivo, que voltou a sair de um jogo sem ser vazado, pontuando sobre as poucas chegadas ofensivas do adversário.

"O Internacional têm um time muito técnico. Eles vieram para o jogo de mais posse de bola. Conseguiram ter um pouquinho mais de posse, mas sem agredir muito a gente (...) A gente fez com que eles tivessem a bola, mas jogassem pra trás", analisou.

Trabalho efetivo

Agora com quatro vitórias em oito rodadas, Jair Ventura acumula aproveitamento de 50% desde que chegou na Toca do Leão, mesmo enfrentando, segundo ele, adversários complicados nesta reta final da Série A.

"A gente conseguiu mais uma vitória. São 50% de aproveitamento desde que a gente chegou, então a gente está vivíssimo, mesmo pegando as equipes qualificadíssimas", pontuou.

Jair Ventura em treino do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

O Vitória de Jair Ventura volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola às 16h no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

