HOME > ESPORTES
“UMA MÃO LAVA A OUTRA”

União Ba-Vi? Bahia e Vitória podem se ajudar no Brasileirão

Próxima rodada pode favorecer ambos os times em suas lutas distintas no Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/11/2025 - 11:09 h | Atualizada em 06/11/2025 - 14:21
Bahia e Vitória: veja como resultados podem favorecer rivais na Série A
Em disputas opostas no Campeonato Brasileiro, Bahia e Vitória podem se ajudar — mesmo que de forma indireta — na próxima rodada da competição.

Atualmente, o Bahia luta por uma vaga direta na Libertadores de 2026, enquanto o Vitória briga contra o rebaixamento à Série B do Brasileirão.

Apesar dos cenários distintos, a dupla Ba-Vi pode aplicar a expressão “uma mão lava a outra” na trigésima terceira rodada da Série A. Isso acontece porque o Bahia enfrenta o Internacional e o Vitória joga contra o Botafogo, adversários diretos do Esquadrão e do Leão nas disputas pela Libertadores e contra o descenso.

Bahia pode ter Caio Alexandre contra o Internacional; Mingo retorna
UFMG: Vitória reduz chances de rebaixamento em relação ao Santos
“Sair da zona para não mais voltar”: a meta de Jair Ventura no Vitória

Como o Bahia ajuda o Vitória?

O Bahia é o primeiro da dupla a entrar em campo. Neste sábado, 8, às 18h30, no Beira-Rio, o Tricolor de Aço visita o Internacional e, em caso de triunfo, poderá ajudar o Vitória a ultrapassar o Colorado na tabela.

No momento, o Inter possui 36 pontos, ocupando a décima quinta posição, a dois pontos do Vitória, que acabou de enfrentar os gaúchos e embolou a luta contra o Z-4. Portanto, uma derrota do Colorado diante do Bahia abriria caminho para o Leão da Barra, que, para se beneficiar, precisaria também ajudar o Esquadrão.

Veja como está parte de baixo da tabela:

Imagem ilustrativa da imagem União Ba-Vi? Bahia e Vitória podem se ajudar no Brasileirão
| Foto: Reprodução / UFMG

Como o Vitória ajuda o Bahia?

Um dia depois, no domingo, 9, será a vez do Vitória entrar em campo. No Barradão, o rubro-negro recebe o Botafogo e, caso conquiste os três pontos, ajudaria o Bahia a se manter à frente dos cariocas na corrida pela Libertadores.

Na configuração atual da tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo aparece no sexto lugar, a apenas um ponto do Bahia, que é o quinto colocado, com 52 pontos contra 51 do clube carioca. Em resumo, uma vitória do Vitória contra o “Glorioso” manteria o Bahia à frente do adversário direto na classificação.

Veja com está a parte de cima da tabela:

Imagem ilustrativa da imagem União Ba-Vi? Bahia e Vitória podem se ajudar no Brasileirão
| Foto: Reprodução / UFMG


Diante do exposto, de forma indireta, Bahia e Vitória podem influenciar diretamente suas respectivas lutas, ajudando um ao outro na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, fica a pergunta para tricolores e rubro-negros: vão torcer para o rival?

Bahia ba-vi Brasileirão campeonato brasileiro Série A 2025 vitória

x