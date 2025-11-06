Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Neymar desfalca o Santos em jogo que pode recolocar o Vitória no Z-4

Camisa 10 foi vetado pelo departamento médico e ficará fora do duelo contra o Palmeiras

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/11/2025 - 12:53 h
Sem Neymar, Santos pega o líder e Vitória sonha em seguir fora do Z-4
Sem Neymar, Santos pega o líder e Vitória sonha em seguir fora do Z-4

O Vitória fez o dever de casa ao vencer o Internacional e deixou a zona de rebaixamento nesta quarta-feira, 5. Após o triunfo por 1 a 0 sobre um adversário direto, o Leão assumiu a 16ª colocação, empurrando o Santos para a “zona da degola”. No entanto, a equipe rubro-negra ainda precisa torcer por um tropeço do rival nesta quinta-feira, 6.

Em caso de vitória — ou até mesmo empate —, o Santos deixa o Z-4 e empurra novamente o Vitória para o 17º lugar. A missão do Peixe, porém, não será nada fácil: o time enfrenta o líder do Brasileirão, o Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque.

Como se o desafio já não fosse suficientemente complicado para o Santos, que vive um momento delicado na competição, a lista de relacionados divulgada pelo clube trouxe uma notícia ainda pior. Isso porque o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o craque e camisa 10 da equipe, Neymar Jr.

O capitão santista havia retornado de lesão na partida anterior, contra o Fortaleza, e, naturalmente, estaria apto para enfrentar o Palmeiras. Contudo, segundo informações da ESPN, Neymar foi vetado do duelo após um acordo entre o departamento médico do Santos e o estafe do jogador, mesmo com o interesse do atleta em atuar.

Com isso, para a partida que pode definir a permanência fora da zona de rebaixamento ao final da rodada, o Santos não contará com seu principal astro — e quem comemora é o Vitória, que vê um adversário direto enfraquecido em um momento crucial da tabela.

Para o Leão da Barra, apenas a derrota santista interessa. Atualmente, o time soma 34 pontos e ocupa o 16º lugar, enquanto o Santos vem logo atrás, com 33 pontos, na 17ª posição. Assim, em caso de vitória ou empate do Peixe — que levaria vantagem nos critérios de desempate —, o Vitória voltaria para a zona de rebaixamento do Brasileirão.

