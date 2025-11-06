Menu
ESPORTES
Casa cheia! Vitória mantém promoção com ingressos a partir de R$ 20

Leão da Barra encara o Botafogo no próximo domingo, 5

João Grassi

Por João Grassi

06/11/2025 - 17:11 h
Torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão
Torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão -

Estratégia de sucesso em jogos no Estádio Manoel Barradas, a campanha ‘Cupom Sócio SMV’ foi mantida para o próximo compromisso do Vitória, no domingo, 9. Os ingressos poderão ser adquiridos por valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00, com nova expectativa de casa cheia

O sócio do Sou Mais Vitória poderá compartilhar o cupom, já enviado ao e-mail cadastrado, com amigos e familiares. Os ingressos com preços promocionais já estão disponíveis nesta quinta-feira, 6.

O valor dos ingressos do setor Arquibancada será R$ 20,00, enquanto a Cadeira vai custar R$ 40,00. Após a vitória por 1 a 0 diante do Inter, a promoção segue o jogo deste domingo, às 16h, contra o Botafogo, no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Torcida não decepcionou

A promoção lançada pelo Vitória teve forte adesão da torcida nas partidas anteriores com a campanha dos cupons. 27.356 torcedores acompanharam o empate com o Juventude no Barradão, enquanto 28.586 pessoas assistiram o Leão bater o Atlético-MG, além de 27.183 contra o Fluminense e 21.725 diante do Inter.

