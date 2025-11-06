Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESFALQUES

Vitória pode ter jogador improvisado na zaga e escalação inédita; veja

Técnico Jair Ventura terá problemas para montar sua equipe na partida contra o Botafogo

João Grassi

Por João Grassi

06/11/2025 - 16:24 h | Atualizada em 06/11/2025 - 16:35
Jair Ventura conversa com o zagueiro Neris
Jair Ventura conversa com o zagueiro Neris -

Imposto por Jair Ventura desde sua partida de estreia, o esquema tático com cinco defensores mudou a cara do Vitória no Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico rubro-negro terá problemas para manter a formação utilizada em quatro dos oito resultados positivos na competição.

Sem poder contar com Camutanga, Edu e Lucas Halter na partida contra o Botafogo, Jair Ventura tem apenas dois atletas da equipe profissional disponíveis para a zaga: Neris e Zé Marcos. Caso queira seguir com três zagueiros de origem, o treinador terá que escalar o jovem Kauan, revelado na base do clube, que não joga desde junho e só atuou uma vez no time principal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outra opção para Ventura seria improvisar Willian Oliveira na zaga, mas isso impactaria o meio-campo e uma dupla de volantes inédita teria que ser formada. Desde a chegada do comandante, Pepê e Ricardo Ryller perderam espaço, mas seriam as únicas opções para atuar ao lado de Ronald, já que Dudu e Baralhas estão suspensos.

Leia Também:

Volantes sem espaço podem pintar em escalação inédita do Vitória
Jair Ventura revela trabalho psicológico com Dudu após nova suspensão
UFMG: Vitória reduz chances de rebaixamento em relação ao Santos
Vitória perde quatro atletas para partida contra Botafogo; saiba quais

Possíveis formações do Vitória contra o Botafogo

- Thiago Couto; Erick, Kauan, Neris, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer;

- Thiago Couto; Erick, Neris, Willian Oliveira, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Pepê e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer;

- Thiago Couto; Erick, Neris, Willian Oliveira, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Ricardo Ryller e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer.

Sobre o Botafogo, vou pensar nisso a partir de amanhã. Tem valido a pena todo o desgaste e sacrifício.
Jair Ventura - Técnico do Vitória
Willian Oliveira pode ser improvisado como zagueiro
Willian Oliveira pode ser improvisado como zagueiro | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em entrevista coletiva, Jair Ventura evitou adiantar qualquer tipo de modificação na sua escalação. Segundo o treinador, ninguém tem vaga cativa no time titular e a "briga está aberta para todos".

"Se eu falar quem vai jogar, tiro a motivação de quem não vai jogar. Eles que vão brigar. Quem se escala são os jogadores. Quem está jogando é quem eu acredito que está melhor. A gente sempre tenta usar quem está melhor. Como gestor, não posso cravar meus onze aqui. Nenhuma camisa está segura, eles têm que lutar jogo a jogo, treino a treino. A briga está aberta para todos", afirmou Ventura.

Próximo compromisso

Com uma escalação inédita, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A partida está marcada para 16h, no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Desfalques ec vitória Jair Ventura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura conversa com o zagueiro Neris
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Jair Ventura conversa com o zagueiro Neris
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Jair Ventura conversa com o zagueiro Neris
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Jair Ventura conversa com o zagueiro Neris
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x