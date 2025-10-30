Volantes sem espaço podem pintar em escalação inédita do Vitória

Ronald (esquerda) será desfalque no Vitória, enquanto Ryller (meio) e Willian Oliveira (direita) brigam por posição no meio-campo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com muitos desfalques no elenco entre lesões e suspensões, Jair Ventura terá problemas principalmente para montar o meio-campo do Vitória. Sem Baralhas e Ronald, seus volantes de confiança, o técnico rubro-negro terá que utilizar uma dupla inédita no duelo com o Cruzeiro, atual terceiro colocado do Brasileirão.

A tendência é que Ventura opte por Dudu e Willian Oliveira, atletas que foram acionados pelo treinador no banco de reservas e, no caso do camisa 29, como titular na derrota por 1 a 0 diante do Corinthians, no último sábado, 25.

As outras opções disponíveis são Pepê, que atuou apenas 18 minutos desde a chegada de Jair Ventura, e Ricardo Ryller, que não entra em campo desde a goleada sofrida por 8 a 0 para o Flamengo. O jovem Edenilson, de 20 anos, chegou a ser relacionado contra o Timão, mas corre por fora.

Volantes do Vitória disponíveis para enfrentar o Cruzeiro

Dudu: 3 partidas com Jair Ventura [nenhuma como titular] | 98 minutos jogados;

Edenilson: não atuou no Campeonato Brasileiro

Pepê: 1 partida com Jair Ventura | 18 minutos jogados;

Ricardo Ryller: 0 partidas com Jair Ventura | não joga desde o 8 a 0 para o Flamengo;

Willian Oliveira: 2 partidas com Jair Ventura [uma como titular] | 116 minutos jogados.

O Willian [Oliveira] ficou fora de alguns jogos e entrou no jogo hoje. Pode acontecer com todos os jogadores. Falei para os jogadores que estejam preparados e peçam passagem. Na prancheta não tem substituição armada. É o que o jogo pede. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Pepê, volante do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Mais desfalques

Além dos volantes, o Rubro-Negro também chegará modificado na defesa, já que perdeu o goleiro Lucas Arcanjo para o restante do Brasileirão por lesão, enquanto o zagueiro e capitão Lucas Halter está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com uma escalação inédita, o Vitória visita o Cruzeiro às 16h deste sábado, 1º, no Mineirão. O duelo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.