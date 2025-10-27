PROBLEMAS!
Vitória confirma sete lesionados e DM fica cheio na reta final da Série A
Leão divulgou boletim médico com detalhes sobre os atletas lesionados
Por João Grassi
Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Vitória volta a ter problemas com desfalques ocasionados por problemas físicos. Segundo o clube, sete atletas estão entregues ao departamento médico no momento, além do goleiro Lucas Arcanjo, que teria sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho.
Entre os jogadores lesionados, encontram-se na lista o goleiro Alexandre Fintelman, o zagueiro Edu, os laterais Claudinho e Jamerson, os volantes Rúben Ismael e Baralhas, além do atacante Fabri.
Outra má notícia é que o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, assim como Arcanjo. No total, o técnico Jair Ventura terá 10 ausências no elenco para o compromisso diante do Cruzeiro.
Boletim Médico do Vitória
- Baralhas: Lesão na posterior da coxa esquerda. Em tratamento na fisioterapia;
- Claudinho: Lesão no joelho esquerdo. Em tratamento na fisioterapia;
- Edu: Lesão no adutor da coxa direita. Em tratamento na fisioterapia;
- Fabri: Lesão na posterior da coxa direita. Em tratamento na fisioterapia;
- Fintelman: Realizada cirurgia no quadril esquerdo. Em tratamento na fisioterapia;
- Jamerson: Em processo de reabilitação pós-cirurgia no tornozelo direito. Em tratamento na fisioterapia;
- Lucas Arcanjo: Lesão no ligamento colateral medial do joelho (ainda não confirmada pelo clube)
- Rúben Ismael: Realizada cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em tratamento na fisioterapia.
Próximo compromisso
Com 10 desfalques entre lesões e suspensões, o Vitória volta a jogar contra o Cruzeiro, no próximo sábado, 25, às 16h, em duelo válido pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte.
