Lesão de Lucas Arcanjo preocupa e complica o Vitória no Brasileirão

Goleiro Lucas Arcanjo sofre lesão e preocupa o Vitória no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória ganhou uma dor de cabeça importante na reta final do Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Arcanjo, titular absoluto e um dos líderes do elenco rubro-negro, deixou o gramado ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado, 25, após sentir um desconforto no joelho.

De acordo com informações do jornalista Anderson Matos, do canal Dinâmico, exames confirmaram que o camisa 1 sofreu uma lesão no ligamento colateral medial. O problema, embora menos grave que uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), preocupa o departamento médico do Leão, já que o tempo de recuperação varia conforme o grau da contusão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Se for uma lesão de grau 1, o goleiro pode retornar em até três semanas. Já no caso de grau 2, o afastamento pode chegar a seis semanas. O cenário mais delicado é o grau 3, que representa uma ruptura total do ligamento — nesse caso, o tempo de retorno pode ultrapassar três meses, podendo inclusive exigir cirurgia.

Enquanto aguarda uma nova avaliação para determinar a gravidade exata, o Vitória já sabe que Arcanjo será desfalque certo no próximo compromisso. Além da lesão, o goleiro recebeu cartão amarelo aos 48 minutos do segundo tempo, mesmo já fora de campo, por reclamação, e terá de cumprir suspensão automática.

O substituto natural é Thiago Couto, que fez sua estreia com a camisa rubro-negra justamente na partida contra o Timão. Apesar da derrota, o goleiro fez boas defesas e demonstrou segurança em campo.

“Me sinto preparado. Venho trabalhando bastante para esse momento. Infelizmente aconteceu a lesão de Lucas. Desejar melhoras para ele também”, declarou Thiago na zona mista após o jogo.

Com isso, o jovem arqueiro ganhará a primeira oportunidade como titular no duelo contra o Cruzeiro, marcado para o próximo sábado, 1, às 16h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O momento não é dos mais tranquilos para o Leão. A equipe baiana abre a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 31 pontos, apenas um atrás do Santos, primeiro time fora do Z-4. Já o Cruzeiro vive situação oposta: é o terceiro colocado, com 57 pontos, e briga pelo título.