HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Cruzeiro x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Os times se enfrentam no Mineirão neste sábado, 1, às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

30/10/2025 - 14:27 h | Atualizada em 30/10/2025 - 19:58
Vitória e Cruzeiro se enfrentam no Mineirão
O Vitória precisa sair da zona de rebaixamento a todo custo se quiser manter vivo o sonho de seguir na Série A - mas, no caminho, aparece um time que sonha com o título do Brasileirão. Neste sábado, 1º, o Leão da Barra vai ao Mineirão para enfrentar o Cruzeiro pela 31ª rodada, com a bola rolando às 16h.

De um lado, a Raposa vem embalada pelo empate em zero a zero com o líder da tabela, ocupando o terceiro lugar com 57 pontos. Do outro, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Corinthians e continua estagnado na primeira posição da zona, ainda com 31 pontos até aqui.

Da última vez em que se encontraram, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro desta temporada, os dois saíram de campo sem gols de nenhum dos lados, tendo uma vitória de cada e três empates nos últimos cinco confrontos.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Sem contar com seu goleiro e seu capitão, o Leão da Barra sofre para contornar os desfalques por cartão amarelo de Lucas Arcanjo e Lucas Halter, além das perdas de Claudinho, Edu, Fabri e Ronald por lesões.

No Cruzeiro, Leonardo Jardim monta um time sem a dupla de zaga formada por Fabrício Bruno e Villalba, ambos suspensos, e não conta com Matheus Henrique, Fagner, Marquinhos e Wanderson, afastados no departamento médico.

Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Mateo Gamarra e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christan e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Camutanga, Neris, Zé Marcos e Ramon; Erick, Willian Oliveira, Dudu e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

Arbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Hugo Savio Xavier Correa (G0)
Quarto Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
AVAR: Eder Alexandre (SC)
AVAR2: Lucas Casagrande (PR)
Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia

