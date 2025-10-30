Menu
HOME > ESPORTES
OLHO NA TABELA

Nova vitória do Fluminense reduz chances do Bahia na Libertadores

Triunfo do Fluminense sobre o Ceará fez o Bahia cair para 78,1% de probabilidade de vaga na Libertadores

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

30/10/2025 - 9:58 h
A vitória do Fluminense sobre o Ceará derrubou as chances do Bahia de ir à Libertadores. O Tricolor baiano caiu para 78,1% de probabilidade, segundo a UFMG.
Sem sequer entrar em campo, o Bahia viu sua probabilidade de classificação para a Libertadores diminuir nesta quarta-feira, 29. Em duelo atrasado válido pela 12ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Ceará se enfrentaram no Maracanã, em uma partida que interessava não apenas ao Esquadrão, mas também ao Vitória.

Com a bola rolando, o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0 e, após o apito final, encostou no Bahia na tabela de classificação. O Tricolor carioca chegou aos 47 pontos e assumiu a 6ª colocação, apenas uma posição atrás e a dois pontos do Esquadrão.

Por conta do resultado conquistado pelo Fluminense, o Bahia teve uma queda de 1,9% nas suas chances de classificação para a Copa Libertadores de 2026, segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Leia Também:

Entenda como Flamengo na final da Libertadores pode ajudar o Bahia
Fluminense vence Ceará, encosta no Bahia e alivia o Vitória na Série A
Ex-técnico do Vitória terá reunião com Jürgen Klopp, lenda do Liverpool

Antes da bola rolar, a probabilidade de o Tricolor garantir uma vaga na “Glória Eterna” era de 80%. Após a vitória do time carioca, o índice caiu para 78,1%. Contudo, apesar da leve redução, o Bahia segue com boas perspectivas de disputar a próxima edição do torneio continental — e a classificação do Flamengo à final da Libertadores pode ajudar ainda mais.

Atualmente, o Tricolor de Aço tem 54,44% de aproveitamento nas 30 rodadas disputadas do Campeonato Brasileiro. Caso mantenha esse desempenho nas oito partidas restantes, o clube deve conquistar cerca de 13 pontos, chegando aos 62 — pontuação que, de acordo com a UFMG, praticamente assegura a vaga na Libertadores, com 99,38% de probabilidade de classificação.

x