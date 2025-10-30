Nova vitória do Fluminense reduz chances do Bahia na Libertadores

A vitória do Fluminense sobre o Ceará derrubou as chances do Bahia de ir à Libertadores. O Tricolor baiano caiu para 78,1% de probabilidade, segundo a UFMG. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Sem sequer entrar em campo, o Bahia viu sua probabilidade de classificação para a Libertadores diminuir nesta quarta-feira, 29. Em duelo atrasado válido pela 12ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Ceará se enfrentaram no Maracanã, em uma partida que interessava não apenas ao Esquadrão, mas também ao Vitória.

| Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C

Com a bola rolando, o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0 e, após o apito final, encostou no Bahia na tabela de classificação. O Tricolor carioca chegou aos 47 pontos e assumiu a 6ª colocação, apenas uma posição atrás e a dois pontos do Esquadrão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por conta do resultado conquistado pelo Fluminense, o Bahia teve uma queda de 1,9% nas suas chances de classificação para a Copa Libertadores de 2026, segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Antes da bola rolar, a probabilidade de o Tricolor garantir uma vaga na “Glória Eterna” era de 80%. Após a vitória do time carioca, o índice caiu para 78,1%. Contudo, apesar da leve redução, o Bahia segue com boas perspectivas de disputar a próxima edição do torneio continental — e a classificação do Flamengo à final da Libertadores pode ajudar ainda mais.

Atualmente, o Tricolor de Aço tem 54,44% de aproveitamento nas 30 rodadas disputadas do Campeonato Brasileiro. Caso mantenha esse desempenho nas oito partidas restantes, o clube deve conquistar cerca de 13 pontos, chegando aos 62 — pontuação que, de acordo com a UFMG, praticamente assegura a vaga na Libertadores, com 99,38% de probabilidade de classificação.