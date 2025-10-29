ENCONTRO À VISTA
Ex-técnico do Vitória terá reunião com Jürgen Klopp, lenda do Liverpool
Comandante com passagem pelo Leão da Barra está próximo de assumir equipe da Série A
Por João Grassi
Ex-técnico do Vitória, Vagner Mancini deve ter uma reunião nos próximos dias com o alemão Jürgen Klopp, lendário treinador multicampeão pelo Liverpool. Segundo a ESPN, o encontro tem como objetivo discutir o planejamento do Red Bull Bragantino na reta final do Campeonato Brasileiro.
Klopp e Mancini devem alinhar diretrizes esportivas e estratégicas após a demissão de Fernando Seabra. Embora a equipe de Bragança Paulista não tenha anunciado oficialmente a contratação de Mancini, isso já estaria perto de acontecer.
Mancini, que não fala inglês fluentemente, terá ajuda de um tradutor na conversa. Jürgen Klopp acredita que a visão tática e a língua inglesa são pontos fundamentais para o trabalho. O alemão atualmente é consultor global do grupo Red Bull.
RB Bragantino no Brasileirão
Vivendo um momento delicado na temporada, o RB Bragantino conseguiu apenas três vitórias nos últimos 20 jogos, com quatro empates e 13 derrotas.
O Massa Bruta ocupa a 12ª colocação na Série A, com 36 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. As equipes se enfrentam pela 34ª rodada, em Bragança Paulista.
Próximo compromisso
O próximo adversário do Bahia é justamente o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, 2 de novembro, às 16h, pela rodada 31 do Brasileirão Série A. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.
