HOME > ESPORTES
ENCONTRO À VISTA

Ex-técnico do Vitória terá reunião com Jürgen Klopp, lenda do Liverpool

Comandante com passagem pelo Leão da Barra está próximo de assumir equipe da Série A

João Grassi

Por João Grassi

29/10/2025 - 19:51 h
Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e atualmente consultor global do grupo Red Bull
Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e atualmente consultor global do grupo Red Bull -

Ex-técnico do Vitória, Vagner Mancini deve ter uma reunião nos próximos dias com o alemão Jürgen Klopp, lendário treinador multicampeão pelo Liverpool. Segundo a ESPN, o encontro tem como objetivo discutir o planejamento do Red Bull Bragantino na reta final do Campeonato Brasileiro.

Klopp e Mancini devem alinhar diretrizes esportivas e estratégicas após a demissão de Fernando Seabra. Embora a equipe de Bragança Paulista não tenha anunciado oficialmente a contratação de Mancini, isso já estaria perto de acontecer.

Mancini, que não fala inglês fluentemente, terá ajuda de um tradutor na conversa. Jürgen Klopp acredita que a visão tática e a língua inglesa são pontos fundamentais para o trabalho. O alemão atualmente é consultor global do grupo Red Bull.

Leia Também:

Vagner Mancini diz ter recusado proposta do Vitória: "Não tive dúvida"
Mancini questiona punições do Ba-Vi da Paz e cita influência do Bahia
Decidido: Vitória não pagará multas para escalar atletas emprestados
Bahia perde Sanabria até 2026 e Gilberto só volta após Data Fifa

RB Bragantino no Brasileirão

Vivendo um momento delicado na temporada, o RB Bragantino conseguiu apenas três vitórias nos últimos 20 jogos, com quatro empates e 13 derrotas.

| Foto: Gabriel Silva | Ceará SC
| Foto: Gabriel Silva | Ceará SC

O Massa Bruta ocupa a 12ª colocação na Série A, com 36 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. As equipes se enfrentam pela 34ª rodada, em Bragança Paulista.

Próximo compromisso

O próximo adversário do Bahia é justamente o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, 2 de novembro, às 16h, pela rodada 31 do Brasileirão Série A. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

x