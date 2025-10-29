Decidido: Vitória não pagará multas para escalar atletas emprestados

Ramon, lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com jogadores importantes emprestados no elenco, o Vitória terá desfalques em quatro diferentes rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso acontece porque, conforme o modelo de todos os contratos, o Leão da Barra teria que pagar R$ 1 milhão em cada multa para utilizar esses atletas contra os clubes detentores dos direitos econômicos.

O Portal A TARDE apurou que o Vitória não vai acionar nenhuma das quatro cláusulas, o que vai causar as ausências do lateral-esquerdo Ramon contra o Internacional, do zagueiro Lucas Halter diante do Botafogo, do goleiro Thiago Couto no duelo com o Sport, além do atacante Erick no confronto contra o São Paulo.

Para contar com todos os emprestados, a diretoria rubro-negra teria que desembolsar um total de R$ 4 milhões, o que foi descartado. Os quatro jogadores possuem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro deste ano.

Jogadores emprestados no Vitória

Vitória x Internacional - Ramon será desfalque

Vitória x Botafogo - Lucas Halter será desfalque

Sport x Vitória - Thiago Couto será desfalque

Vitória x São Paulo - Erick será desfalque

Lucas Halter, zagueiro do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Quando serão esses jogos?

O Vitória encara o Internacional no próximo dia 5 de novembro, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão, no Barradão, onde também recebe o Botafogo na rodada seguinte, no dia 9, às 16h.

Os duelos contra Sport, fora de casa, e São Paulo, de volta ao Estádio Manoel Barradas, ainda não estão marcados.