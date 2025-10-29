Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS BAIXAS

Decidido: Vitória não pagará multas para escalar atletas emprestados

Leão da Barra conta com quatro jogadores que pertencem a outros clubes da Série A

João Grassi

Por João Grassi

29/10/2025 - 17:16 h
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória -

Com jogadores importantes emprestados no elenco, o Vitória terá desfalques em quatro diferentes rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso acontece porque, conforme o modelo de todos os contratos, o Leão da Barra teria que pagar R$ 1 milhão em cada multa para utilizar esses atletas contra os clubes detentores dos direitos econômicos.

O Portal A TARDE apurou que o Vitória não vai acionar nenhuma das quatro cláusulas, o que vai causar as ausências do lateral-esquerdo Ramon contra o Internacional, do zagueiro Lucas Halter diante do Botafogo, do goleiro Thiago Couto no duelo com o Sport, além do atacante Erick no confronto contra o São Paulo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para contar com todos os emprestados, a diretoria rubro-negra teria que desembolsar um total de R$ 4 milhões, o que foi descartado. Os quatro jogadores possuem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro deste ano.

Leia Também:

Dupla Ba-Vi não teve elenco completo em nenhuma rodada da Série A
Vitória confirma sete lesionados e DM fica cheio na reta final da Série A
Lesão de Lucas Arcanjo preocupa e complica o Vitória no Brasileirão
Vitória acumula desfalques contra o Cruzeiro e Jair Ventura faz projeção

Jogadores emprestados no Vitória

  • Vitória x Internacional - Ramon será desfalque
  • Vitória x Botafogo - Lucas Halter será desfalque
  • Sport x Vitória - Thiago Couto será desfalque
  • Vitória x São Paulo - Erick será desfalque
Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Lucas Halter, zagueiro do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Quando serão esses jogos?

O Vitória encara o Internacional no próximo dia 5 de novembro, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão, no Barradão, onde também recebe o Botafogo na rodada seguinte, no dia 9, às 16h.

Os duelos contra Sport, fora de casa, e São Paulo, de volta ao Estádio Manoel Barradas, ainda não estão marcados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Desfalques ec vitória Empréstimos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x