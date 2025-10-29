MAIS BAIXAS
Decidido: Vitória não pagará multas para escalar atletas emprestados
Leão da Barra conta com quatro jogadores que pertencem a outros clubes da Série A
Por João Grassi
Com jogadores importantes emprestados no elenco, o Vitória terá desfalques em quatro diferentes rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso acontece porque, conforme o modelo de todos os contratos, o Leão da Barra teria que pagar R$ 1 milhão em cada multa para utilizar esses atletas contra os clubes detentores dos direitos econômicos.
O Portal A TARDE apurou que o Vitória não vai acionar nenhuma das quatro cláusulas, o que vai causar as ausências do lateral-esquerdo Ramon contra o Internacional, do zagueiro Lucas Halter diante do Botafogo, do goleiro Thiago Couto no duelo com o Sport, além do atacante Erick no confronto contra o São Paulo.
Para contar com todos os emprestados, a diretoria rubro-negra teria que desembolsar um total de R$ 4 milhões, o que foi descartado. Os quatro jogadores possuem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro deste ano.
Jogadores emprestados no Vitória
- Vitória x Internacional - Ramon será desfalque
- Vitória x Botafogo - Lucas Halter será desfalque
- Sport x Vitória - Thiago Couto será desfalque
- Vitória x São Paulo - Erick será desfalque
Quando serão esses jogos?
O Vitória encara o Internacional no próximo dia 5 de novembro, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão, no Barradão, onde também recebe o Botafogo na rodada seguinte, no dia 9, às 16h.
Os duelos contra Sport, fora de casa, e São Paulo, de volta ao Estádio Manoel Barradas, ainda não estão marcados.
