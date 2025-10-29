DM CHEIO
Dupla Ba-Vi não teve elenco completo em nenhuma rodada da Série A
Bahia e Vitória vem enfrentando problemas com lesões
Por João Grassi
O Campeonato Brasileiro chegou em sua reta final com Bahia e Vitória em brigas distintas na tabela de classificação, mas com um mesmo problema que os acompanha desde a primeira rodada: o departamento médico.
De acordo com levantamento do ge.globo, a dupla Ba-Vi não teve o elenco completo em nenhum compromisso do Brasileirão. Em todos os jogos até aqui, ao menos um jogador desfalcou os dois times por algum tipo de problema médico.
Faltando oito jornadas para o fim da atual Série A, o Esquadrão de Aço não terá mais o atacante Mateo Sanabria disponível em 2025. O Leão da Barra, por outro lado, já sabe que contará com o goleiro Fintelman e o volante Rúben Ismael.
DM do Bahia na Série A
- 1ª rodada | Bahia 1 x 1 Corinthians - Michel Araujo
- 2ª rodada | Santos 2 x 2 Bahia - Gabriel Xavier
- 3ª rodada | Bahia 1 x 1 Mirassol - Gabriel Xavier, Iago Borduchi, Michel Araujo e Lucho Rodríguez
- 4ª rodada | Cruzeiro 3 x 0 Bahia - Gabriel Xavier, Kanu, Iago Borduchi e Michel Araujo
- 5ª rodada | Bahia 1 x 0 Ceará - Ronaldo, Gabriel Xavier, Kanu, Santiago Arias, Michel Araujo e Willian José
- 6ª rodada | Palmeiras 0 x 1 Bahia - Ronaldo, Gabriel Xavier, Kanu e Santiago Arias
- 7ª rodada | Bahia 1 x 0 Botafogo - Ronaldo, Kanu e Santiago Arias
- 8ª rodada | Flamengo 1 x 0 Bahia - Ronaldo, Kanu, Gilberto, Santiago Arias e Ademir
- 9ª rodada | Bahia 2 x 1 Vitória - Kanu, Santiago Arias, Rezende e Ademir
- 10ª rodada | Grêmio 1 x 0 Bahia - Kanu, Rezende, Erick e Ademir
- 11ª rodada | Bahia 2 x 1 São Paulo - Kanu, Rezende e Erick
- 12ª rodada | Bragantino 0 x 3 Bahia - Kanu e Erick
- 13ª rodada | Bahia 2 x 1 Atlético-MG - Kanu, Iago Borduchi, Rezende e Erick
- 15ª rodada | Fortaleza 1 x 1 Bahia - Kanu, Rezende e Erick
- 17ª rodada | Bahia 3 x 0 Juventude - Kanu, Fredi Lippert, Erick, Cauly e Tiago
- 18ª rodada | Sport 0 x 0 Bahia - Kanu, Fredi Lippert, Erick e Erick Pulga
- 19ª rodada | Bahia 3 x 3 Fluminense - Kanu, Fredi Lippert, Erick, Rodrigo Nestor e Erick Pulga
- 20ª rodada | Corinthians 1 x 2 Bahia - Kanu, Fredi Lippert, Erick e Rodrigo Nestor
- 21ª rodada | Bahia 2 x 0 Santos - Kanu, Fredi Lippert, Gilberto, Erick, Caio Alexandre e Michel Araujo
- 22ª rodada | Mirassol 5 x 1 Bahia - Kanu, Fredi Lippert, Gilberto, Erick, Caio Alexandre e Michel Araujo
- 23ª rodada | Bahia 1 x 2 Cruzeiro - Kanu, Erick, Caio Alexandre, Ruan Pablo, Tiago, Ademir e Erick Pulga
- 24ª rodada | Ceará 1 x 1 Bahia - João Paulo, Kanu, David Duarte, Erick, Caio Alexandre, Ruan Pablo, Ademir e Erick Pulga
- 16ª rodada (jogo atrasado) | Vasco 3 x 1 Bahia - João Paulo, Kanu, David Duarte, Erick, Caio Alexandre, Ruan Pablo, Ademir e Erick Pulga
- 25ª rodada | Bahia 1 x 0 Palmeiras - João Paulo, Kanu, David Duarte, Erick, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick Pulga
- 26ª rodada | Botafogo 2 x 1 Bahia - João Paulo, Kanu, David Duarte, Erick, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick Pulga
- 27ª rodada | Bahia 1 x 0 Flamengo - João Paulo, Ramos Mingo, Erick, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick Pulga
- 28ª rodada | Vitória 2 x 1 Bahia - João Paulo, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Erick Pulga
- 29ª rodada | Bahia 4 x 0 Grêmio - Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Erick Pulga
- 14ª rodada (jogo atrasado) | Bahia 1 x 0 Internacional - David Duarte, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Erick Pulga
- 30ª rodada | São Paulo 2 x 0 Bahia - Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Erick Pulga
DM do Vitória na Série A
- 1ª rodada | Juventude 2 x 0 Vitória - Baralhas e Matheuzinho
- 2ª rodada | Vitória 1 x 2 Flamengo - Renato Kayzer
- 3ª rodada | Atlético-MG 2 x 2 Vitória - Gabriel e Renato Kayzer
- 4ª rodada | Vitória 2 x 1 Fortaleza - Gabriel, Wellington Rato e Renato Kayzer
- 5ª rodada | Fluminense 1 x 1 Vitória - Gabriel, Wellington Rato e Renato Kayzer
- 6ª rodada | Vitória 1 x 1 Grêmio - Willian Oliveira e Renato Kayzer
- 7ª rodada | Ceará 1 x 0 Vitória - Zé Marcos, Pepê, Willian Oliveira, Carlos Eduardo e Renato Kayzer
- 8ª rodada | Vitória 2 x 1 Vasco - Zé Marcos, Pepê e Willian Oliveira
- 9ª rodada | Bahia 2 x 1 Vitória - Willian Oliveira e Fabri
- 10ª rodada | Vitória 0 x 1 Santos - Raúl Cáceres, Hugo, Willian Oliveira e Fabri
- 11ª rodada | Corinthians 0 x 0 Vitória - Neris, Raúl Cáceres, Hugo e Willian Oliveira
- 12ª rodada | Vitória 0 x 0 Cruzeiro - Neris, Raúl Cáceres, Kauan e Fabri
- 13ª rodada | Internacional 1 x 0 Vitória - Neris e Jamerson
- 14ª rodada | Botafogo 0 x 0 Vitória - Neris e Jamerson
- 15ª rodada | Vitória 1 x 0 Bragantino - Neris e Jamerson
- 16ª rodada | Vitória 2 x 2 Sport - Neris e Jamerson
- 17ª rodada | Mirassol 1 x 1 Vitória - Neris, Jamerson, Rúben Ismael, Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Romarinho
- 18ª rodada | Vitória 2 x 2 Palmeiras - Matheuzinho e Jamerson
- 19ª rodada | São Paulo 2 x 0 Vitória - Claudinho, Rául Cáceres, Jamerson, Baralhas, Rúben Ismael, Willian Oliveira, Matheuzinho e Romarinho
- 20ª rodada | Vitória 2 x 2 Juventude - Claudinho, Raúl Cáceres, Jamerson, Baralhas, Rúben Ismael, Willian Oliveira, Matheuzinho e Romarinho
- 21ª rodada | Flamengo 8 x 0 Vitória - Claudinho, Rául Cáceres, Jamerson, Baralhas, Rúben Ismael, Matheuzinho, Romarinho e Renzo López
- 22ª rodada | Vitória 1 x 0 Atlético-MG - Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael, Romarinho e Renzo López
- 23ª rodada | Fortaleza 2 x 0 Vitória - Jamerson e Rúben Ismael
- 24ª rodada | Vitória 0 x 1 Fluminense - Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael
- 25ª rodada | Grêmio 3 x 1 Vitória - Fintelman, Jamerson, Rúben Ismael e Fabri
- 26ª rodada | Vitória 1 x 0 Ceará - Fintelman, Davi, Jamerson e Fabri
- 27ª rodada | Vasco 4 x 3 Vitória - Fintelman, Davi, Jamerson e Fabri
- 28ª rodada | Vitória 2 x 1 Bahia - Fintelman, Davi e Jamerson
- 29ª rodada | Santos 0 x 1 Vitória - Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael
- 30ª rodada | Vitória 0 x 1 Corinthians - Fintelman, Edu, Claudinho, Jamerson, Baralhas, Rúben Ismael e Fabri
Baixas para 31ª rodada
Além de Sanabria, o Bahia não terá Gilberto, lesionado, e Caio Alexandre, em transição física, para o próximo compromisso no Brasileirão, contra o RB Bragantino, às 16h deste domingo, 2, na Arena Fonte Nova. Everton Ribeiro é dúvida e Ademir está suspenso.
O Vitória, por outro lado, terá uma lista de desfalques maior para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, às 16h do sábado, 1º. Baralhas, Claudinho, Edu, Fabri, Fintelman, Jamerson e Ismael estão lesionados, enquanto Halter, Ronald e Arcanjo estão suspensos, mas o goleiro também sofreu uma lesão.
