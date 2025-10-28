DM
Bahia: Erick Pulga treina normalmente e pode voltar a ser relacionado
Esquadrão de Aço se apresentou nesta terça-feira, 28, no CT Evaristo de Macedo
Por João Grassi
Jogadores do Bahia que estão afastados por longos períodos devido a problemas físicos, o volante Caio Alexandre e o atacante Erick Pulga evoluíram em suas recuperações, assim como o meia Everton Ribeiro, que passou recentemente por cirurgia para remoção de um câncer na tireoide.
Durante o treino desta terça-feira, 28, no CT Evaristo de Macedo, Pulga participou normalmente de todas as atividades e deve ser opção para o técnico Rogério Ceni no próximo compromisso tricolor.
Everton Ribeiro, por outro lado, treinou de forma parcial com os demais companheiros, enquanto Caio Alexandre iniciou a transição física. Ceni comandou um trabalho de posse de bola em área reduzida com dois times se enfrentando, e um atleta coringa atuando pelas duas equipes.
Próximo compromisso
Com Erick Pulga como opção, o Bahia recebe o RB Bragantino no próximo domingo, 2 de novembro, às 16h, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.
