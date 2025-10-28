Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DM

Bahia: Erick Pulga treina normalmente e pode voltar a ser relacionado

Esquadrão de Aço se apresentou nesta terça-feira, 28, no CT Evaristo de Macedo

João Grassi

Por João Grassi

28/10/2025 - 17:31 h | Atualizada em 28/10/2025 - 18:12
Erick Pulga no treino desta terça-feira, 28
Erick Pulga no treino desta terça-feira, 28 -

Jogadores do Bahia que estão afastados por longos períodos devido a problemas físicos, o volante Caio Alexandre e o atacante Erick Pulga evoluíram em suas recuperações, assim como o meia Everton Ribeiro, que passou recentemente por cirurgia para remoção de um câncer na tireoide.

Durante o treino desta terça-feira, 28, no CT Evaristo de Macedo, Pulga participou normalmente de todas as atividades e deve ser opção para o técnico Rogério Ceni no próximo compromisso tricolor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Everton Ribeiro, por outro lado, treinou de forma parcial com os demais companheiros, enquanto Caio Alexandre iniciou a transição física. Ceni comandou um trabalho de posse de bola em área reduzida com dois times se enfrentando, e um atleta coringa atuando pelas duas equipes.

Leia Também:

Ex-Vitória deve ser o novo treinador do próximo adversário do Bahia
Derrota para o São Paulo emplaca recorde negativo do Bahia; confira
Bahia não vence no Brasileirão sem Ademir em campo há cinco meses

Próximo compromisso

Com Erick Pulga como opção, o Bahia recebe o RB Bragantino no próximo domingo, 2 de novembro, às 16h, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caio alexandre EC Bahia Erick Pulga Everton Ribeiro treino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick Pulga no treino desta terça-feira, 28
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Erick Pulga no treino desta terça-feira, 28
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Erick Pulga no treino desta terça-feira, 28
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Erick Pulga no treino desta terça-feira, 28
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x