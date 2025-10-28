Derrota para o São Paulo emplaca recorde negativo do Bahia; confira

O Bahia perdeu para o São Paulo e atingiu um recorde negativo em 2025: quatro derrotas seguidas fora de casa no Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A derrota para o São Paulo no último sábado, 25, mais uma vez escancarou o péssimo desempenho do Bahia fora de casa e, além disso, marcou um recorde negativo na temporada: foi o quarto revés consecutivo longe de seus domínios no Campeonato Brasileiro de 2025.

A sequência de quatro derrotas seguidas fora de casa é a pior do Esquadrão no torneio. Antes dessa marca, o Bahia havia registrado, no máximo, duas derrotas consecutivas como visitante na Série A.

Para efeito de comparação, na edição de 2024 do Campeonato Brasileiro, a maior sequência de derrotas consecutivas do Bahia fora de casa havia sido de três jogos, quando o time perdeu para Flamengo, São Paulo e Palmeiras como visitante.

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni acumula um jejum de seis partidas sem saber o que é vencer fora de casa — a maior sequência sem triunfo na condição de visitante no Brasileirão 2025.

A lista de marcos negativos quando o Bahia deixa a Arena Fonte Nova para defender suas cores é extensa. Por isso, as palavras “postura” e “desempenho” têm sido constantemente citadas nas coletivas de Rogério Ceni, que, em diversas oportunidades, já afirmou “não conseguir explicar o porquê” da diferença tão grande entre as atuações da equipe como mandante e visitante.

Nas últimas quatro entrevistas concedidas após derrotas fora de casa, o treinador tricolor, em algum momento, sempre mencionou o mau desempenho do time.

Na mais recente, diante do São Paulo, Ceni reconheceu que o Bahia “tem caído de produção fora de casa”. Já após o revés no clássico contra o Vitória, avaliou que o Esquadrão “jogou melhor em relação a outros jogos como visitante, mas ainda não foi suficiente para vencer”.

Nas derrotas para Botafogo e Vasco, o técnico admitiu não entender “por que o comportamento é tão diferente” e afirmou que, longe de Salvador, o Bahia “encontra mais dificuldades do que o normal”.