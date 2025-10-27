Bahia lidera estatística de chances perdidas na Série A; confira

Jean Lucas perdeu grande chance na derrota para o São Paulo - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Derrotado para o São Paulo por 2 a 0 no último sábado, 25, o Bahia teve mais uma atuação abaixo do esperado jogando como visitante. No entanto, o Esquadrão de Aço teve a bola do empate quando o placar ainda estava 1 a 0, mas desperdiçou a chance.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Jean Lucas recebeu bom passe de Rodrigo Nestor e avançou em velocidade até sair na cara do gol são-paulino. O camisa 6 ajeitou o corpo, deu um tapa no canto esquerdo de Rafael, mas tirou demais e a bola saiu pela linha de fundo.

O gol perdido fez falta, já que o time paulista marcou pela segunda vez e assim definiu o resultado. A falta de pontaria, no entanto, não é uma novidade para o Bahia, já que a equipe é a que mais perde oportunidades no Campeonato Brasileiro.

De acordo com o aplicativo de estatísticas Sofascore, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni desperdiçou 48 grandes chances na Série A, mais do que qualquer um dos 20 participantes da competição. Além disso, o Tricolor é o quinto com mais oportunidades criadas (70).

Jean Lucas de frente com o goleiro Rafael | Foto: Reprodução | Sportv

O gol perdido por Jean Lucas para o Bahia.



“Foi um erro de posicionamento em que sofremos o primeiro gol. Depois até melhoramos no jogo, tivemos a chance cara a cara com Jean Lucas”, relembrou o técnico Rogério Ceni.

Próximo compromisso

De volta à Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o RB Bragantino no próximo domingo, 2 de novembro, às 16h. A partida é válida pela rodada 31 do Brasileirão Série A.