Próximo adversário do Bahia, Bragantino demite técnico Fernando Seabra

Fernando Seabra pelo Bragantino - Foto: Ari Ferreira I RB Bragantino

O próximo adversário do Bahia no Brasileirão terá um desafio a mais pela frente - o Red Bull Bragantino anunciou, na tarde desta segunda-feira, 27, a demissão do técnico Fernando Seabra, que comandava o clube desde outubro de 2024.

A decisão foi tomada um dia após a derrota por 3 a 0 para o Vasco, no Nabi Abi Chedid, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Massa Bruta chegou a nove partidas seguidas com apenas uma vitória, e viu a distância para a zona de rebaixamento cair para cinco pontos.

Nos últimos vinte jogos, o Bragantino conseguiu apenas três vitórias e quatro empates, sofrendo 13 derrotas.

O Bahia, próximo adversário da equipe, aparece colado no G-4 do Brasileiro, somando 49 pontos na quinta posição. Os dois se enfrentam pela 31ª rodada no próximo domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Não queria ir embora

Em meio à má fase que vinha enfrentando, Seabra se pronunciou após a goleada contra o Vasco, se mostrando incomodado mas descartando completamente a possibilidade de se demitir.

"O treinador não trabalha sozinho, trabalha com uma comissão e trabalha com um grupo de jogadores. Então, todos podem ter certeza, estão todos muito incomodados. A culpa do desempenho é do treinador, sim. E o clube está totalmente envolvido e comprometido em criar as condições para que a gente possa dar essa resposta", disse o técnico.

"As conversas com os jogadores, em especial nessa semana, foram com bastante cobrança. Principalmente em relação à própria postura dentro do campo e em relação à falta de agressividade", relatou.

"Foi uma conversa muito dura, no sentido de a gente resgatar a nossa identidade de agressividade enquanto equipe. A nossa agressividade defensiva tinha ficado perdida e muito atrás", completou.



Ele também havia reconhecido que o estado de alerta no Bragantino já estava ligado por conta da sequência negativa. "Estamos alertas e esse estado de alerta de emergência já está presente. O fato de estar tendo uma tendência de aproximação (da zona) já nos gerou esse estado há muito tempo e a gente está lutando já consciente disso", garantiu.

"A gente precisa se unir, a gente precisa pontuar. Cada ponto que a gente fizer é muito importante e, claro, a gente precisa primeiro juntar esses pontos para que a gente possa definir a nossa permanência", afirmou.

"Não é todo o jogo que a gente vai ganhar. A gente está lidando, sim, com dificuldades, mas a mobilização está ponto 100. Podem ter certeza, a direção, e em algum momento ela vai ter a oportunidade de se manifestar, estão acompanhando muito de perto nesse sentido também", disse.

"O que eu posso te falar é que sigo, não quero vida fácil, estou aqui para encarar desafios, como encarei no ano passado, e estou encarando nesse momento com energia", finalizou.

Mesmo após o discurso firme, o desempenho e os resultados pesaram. Seabra vinha sendo alvo de críticas internas e externas e deixa o cargo sem conseguir reagir à má fase iniciada ainda no primeiro turno.

O Bragantino deve anunciar um interino nos próximos dias, enquanto avalia nomes para a reta final do Brasileirão.