Bahia é o único do G-6 com números de rebaixado fora de casa; veja

Fora de casa, Bahia é o pior visitante entre os times do G-6 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Na partida contra o São Paulo, no último sábado , 25, mais uma vez ficou evidente o contraste entre as performances do Bahia nos jogos dentro e fora de casa.

Enquanto na Arena Fonte Nova a equipe comandada por Rogério Ceni se destaca como o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, longe de Salvador o Tricolor figura como a única equipe do G-6 geral que não aparece entre os melhores visitantes da competição.

Como visitante, o Bahia ocupa apenas a 13ª colocação, com 13 pontos somados fora de casa — sendo o único time do G-6 com menos de 20 pontos conquistados longe de seus domínios. Além disso, o Tricolor de Aço é também a única equipe da parte de cima da tabela com apenas três triunfos como visitante, enquanto os adversários diretos na briga pelas primeiras posições acumulam cinco vitórias ou mais.

Outro ponto negativo é o número de derrotas: o Bahia é o clube do G-6 com mais reveses atuando fora de casa no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Rogério Ceni já perdeu oito partidas longe da Arena Fonte Nova.

Veja a classificação do Brasileirão contando apenas os jogos como visitante:

| Foto: Reprodução / Sofascore

O desempenho fora de casa é tão inferior que o Bahia lidera a estatística de maior discrepância entre pontos conquistados como mandante e visitante no Brasileirão.

Atualmente, o Tricolor soma 49 pontos na tabela geral, sendo 36 deles obtidos na Arena Fonte Nova — o que representa aproximadamente 73,5% do total. Já fora de seu território, o Esquadrão conquistou apenas 13 pontos, uma diferença de 23 pontos entre as campanhas como mandante e visitante.

“Jogamos muito bem na Fonte Nova, mas temos caído de produção fora”, lamentou o técnico Rogério Ceni, que comandou o último triunfo azul, vermelho e branco longe de Salvador há mais de dois meses, quando o Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena.