Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INTERESSE!

Bahia negocia compra de Nestor usando dívida do São Paulo; entenda

Bahia busca reduzir o valor do passe aproveitando dívida antiga do São Paulo com o Grupo City

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/10/2025 - 11:21 h | Atualizada em 27/10/2025 - 11:37
Rodrigo Nestor domina bola em São Paulo x Bahia
Rodrigo Nestor domina bola em São Paulo x Bahia -

O Bahia demonstra interesse na permanência em definitivo do meio-campista Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. O jogador chegou ao clube no início de 2025 por empréstimo, com opção de compra ao final da temporada.

De acordo com informações da ESPN — confirmadas pelo Portal A TARDE —, o Esquadrão negocia com o time paulista uma redução no valor do passe do atleta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essadiminuição no valor de Rodrigo Nestor deverá envolver uma dívida do São Paulo com o Grupo City, referente à compra do zagueiro Ferraresi, adquirido em janeiro de 2024 junto ao Manchester City, que pode ser usada para abater parte do valor da negociação.

No entanto, vale destacar que o São Paulo ainda não abriu negociação para a possível movimentação.

Leia Também:

Sanabria, Ademir e Pulga: Bahia sofre com desfalques e joia pode ganhar chance
Vitória goleia e garante clássico Ba-Vi na final do Baianão Feminino
Sem o craque! Bragantino tem desfalque de peso para enfrentar o Bahia

Para contar com Rodrigo Nestor por empréstimo no começo do ano, o Bahia pagou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões à época) e assumiu integralmente seus salários.

Em 2025, o meio-campista disputou 44 partidas, contribuindo com sete gols e seis assistências com a camisa do Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia grupo city Rodrigo Nestor São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Nestor domina bola em São Paulo x Bahia
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Rodrigo Nestor domina bola em São Paulo x Bahia
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Rodrigo Nestor domina bola em São Paulo x Bahia
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Rodrigo Nestor domina bola em São Paulo x Bahia
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x