Bahia negocia compra de Nestor usando dívida do São Paulo; entenda
Bahia busca reduzir o valor do passe aproveitando dívida antiga do São Paulo com o Grupo City
Por Téo Mazzoni
O Bahia demonstra interesse na permanência em definitivo do meio-campista Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. O jogador chegou ao clube no início de 2025 por empréstimo, com opção de compra ao final da temporada.
De acordo com informações da ESPN — confirmadas pelo Portal A TARDE —, o Esquadrão negocia com o time paulista uma redução no valor do passe do atleta.
Essadiminuição no valor de Rodrigo Nestor deverá envolver uma dívida do São Paulo com o Grupo City, referente à compra do zagueiro Ferraresi, adquirido em janeiro de 2024 junto ao Manchester City, que pode ser usada para abater parte do valor da negociação.
No entanto, vale destacar que o São Paulo ainda não abriu negociação para a possível movimentação.
Para contar com Rodrigo Nestor por empréstimo no começo do ano, o Bahia pagou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões à época) e assumiu integralmente seus salários.
Em 2025, o meio-campista disputou 44 partidas, contribuindo com sete gols e seis assistências com a camisa do Bahia.
