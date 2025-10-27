Bahia negocia compra de Nestor usando dívida do São Paulo; entenda

Rodrigo Nestor domina bola em São Paulo x Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia demonstra interesse na permanência em definitivo do meio-campista Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. O jogador chegou ao clube no início de 2025 por empréstimo, com opção de compra ao final da temporada.

De acordo com informações da ESPN — confirmadas pelo Portal A TARDE —, o Esquadrão negocia com o time paulista uma redução no valor do passe do atleta.

Essadiminuição no valor de Rodrigo Nestor deverá envolver uma dívida do São Paulo com o Grupo City, referente à compra do zagueiro Ferraresi, adquirido em janeiro de 2024 junto ao Manchester City, que pode ser usada para abater parte do valor da negociação.

No entanto, vale destacar que o São Paulo ainda não abriu negociação para a possível movimentação.

Para contar com Rodrigo Nestor por empréstimo no começo do ano, o Bahia pagou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões à época) e assumiu integralmente seus salários.

Em 2025, o meio-campista disputou 44 partidas, contribuindo com sete gols e seis assistências com a camisa do Bahia.