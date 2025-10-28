Ba-Vi decide título do Baianão Feminino 2025; veja as datas da final

O clássico Ba-Vi promete emoção na final do Campeonato Baiano Feminino 2025. O primeiro jogo será no Barradão, e a grande decisão terá mando do Bahia, que busca o hexacampeonato com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O clássico Ba-Vi será novamente o destaque de uma final em 2025, e as datas do duelo foram definidas pela Federação Baiana de Futebol (FBF). Nesta segunda-feira, 27, a entidade divulgou a ordem dos mandos de campo, as datas e o horário da decisão do Campeonato Baiano Feminino, disputado entre Bahia e Vitória.

O primeiro jogo está previsto para o dia 31 de outubro, sexta-feira, às 15h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão — casa das Leoas da Barra. Já a partida decisiva será disputada sob mando das Mulheres de Aço, no dia 8 de novembro, sábado, ainda sem horário e local definidos.

O Bahia garantiu o mando de campo no duelo decisivo por ter feito a melhor campanha. As Mulheres de Aço buscam o hexacampeonato baiano, com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados até o momento.