Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGORA É DECISÃO!

Ba-Vi decide título do Baianão Feminino 2025; veja as datas da final

Bahia e Vitória se enfrentam novamente em uma final histórica

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

28/10/2025 - 7:27 h
O clássico Ba-Vi promete emoção na final do Campeonato Baiano Feminino 2025. O primeiro jogo será no Barradão, e a grande decisão terá mando do Bahia, que busca o hexacampeonato com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados.
O clássico Ba-Vi promete emoção na final do Campeonato Baiano Feminino 2025. O primeiro jogo será no Barradão, e a grande decisão terá mando do Bahia, que busca o hexacampeonato com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados. -

O clássico Ba-Vi será novamente o destaque de uma final em 2025, e as datas do duelo foram definidas pela Federação Baiana de Futebol (FBF). Nesta segunda-feira, 27, a entidade divulgou a ordem dos mandos de campo, as datas e o horário da decisão do Campeonato Baiano Feminino, disputado entre Bahia e Vitória.

O primeiro jogo está previsto para o dia 31 de outubro, sexta-feira, às 15h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão — casa das Leoas da Barra. Já a partida decisiva será disputada sob mando das Mulheres de Aço, no dia 8 de novembro, sábado, ainda sem horário e local definidos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia lidera estatística de chances perdidas na Série A; confira
Ex-Bahia vive noite mágica e "faz chover" com dois golaços na Turquia
Próximo adversário do Bahia, Bragantino demite técnico Fernando Seabra

O Bahia garantiu o mando de campo no duelo decisivo por ter feito a melhor campanha. As Mulheres de Aço buscam o hexacampeonato baiano, com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados até o momento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ba-vi Campeonato Baiano Feminino futebol feminino vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O clássico Ba-Vi promete emoção na final do Campeonato Baiano Feminino 2025. O primeiro jogo será no Barradão, e a grande decisão terá mando do Bahia, que busca o hexacampeonato com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados.
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

O clássico Ba-Vi promete emoção na final do Campeonato Baiano Feminino 2025. O primeiro jogo será no Barradão, e a grande decisão terá mando do Bahia, que busca o hexacampeonato com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados.
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

O clássico Ba-Vi promete emoção na final do Campeonato Baiano Feminino 2025. O primeiro jogo será no Barradão, e a grande decisão terá mando do Bahia, que busca o hexacampeonato com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados.
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

O clássico Ba-Vi promete emoção na final do Campeonato Baiano Feminino 2025. O primeiro jogo será no Barradão, e a grande decisão terá mando do Bahia, que busca o hexacampeonato com 100% de aproveitamento e 85 gols marcados.
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x