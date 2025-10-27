Menu
ESPETÁCULO!

Ex-Bahia vive noite mágica e "faz chover" com dois golaços na Turquia

Meio-campista marcou dois gols de fora da área contra o Gaziantep FK

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/10/2025 - 17:33 h | Atualizada em 27/10/2025 - 18:57
Anderson Talisca em campo pelo Fenerbahçe
Anderson Talisca em campo pelo Fenerbahçe -

Em meio às especulações sobre uma possível volta ao futebol brasileiro, o ex-Bahia Anderson Talisca voltou a brilhar na tarde desta segunda-feira, 27. O meia marcou dois golaços e comandou a goleada por 4 a 0 do Fenerbahçe no Campeonato Turc, sobre o Gaziantep FK.

O primeiro gol, inclusive, foi marcado seguindo a característica que o apresentou ao futebol profissional: a batida de falta. Com os feitos, Talisca chegou ao sexto gol e uma assistência em 15 jogos na temporada.

Assista:

“Estou muito feliz por poder ajudar o time em um momento tão importante da temporada, mantendo sempre a confiança e a vontade de fazer a diferença. Dedico esses gols à minha família, aos companheiros e a toda a torcida do ‘Fener’. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos”, disse o ex-Bahia.

Com contrato até junho de 2026, o "Pivete de Aço" já teria manifestado a pessoas próximas o desejo de deixar o país europeu de acordo com a ESPN. Em declaração recente, Talisca revelou que mantém contato frequente com Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia.

"No dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato [...] A gente conversa bastante e vai depender do clube, não é só da minha vontade", declarou o jogador durante participação no programa Jogo Aberto, da Band.

Anderson Talisca Bahia

x