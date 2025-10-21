Talisca cogita voltar ao Brasil e Bahia surge como possível destino

nsatisfeito no Fenerbahçe, Anderson Talisca considera retornar ao futebol brasileiro - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O meio-campista Anderson Talisca está insatisfeito na Turquia e deseja retornar ao Brasil. Segundo a ESPN,Bahia, Corinthians e Flamengo despontam como os principais possíveis destinos.

Formado nas categorias de base do Bahia, o "Pivete de Aço" está no Fenerbahçe desde janeiro de 2025 e tem contrato até junho de 2026. No entanto, conforme informações divulgadas, o jogador já teria manifestado a pessoas próximas o desejo de deixar o país europeu.

Diante da insatisfação de Talisca, uma declaração recente do jogador voltou à tona. Em junho, pouco tempo após chegar à Turquia, o meio-campista revelou que mantém contato frequente com o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro.

Na ocasião, afirmou que já havia iniciado conversas com o dirigente tricolor para um possível retorno ao Esquadrão, mas reconheceu que “as coisas ainda não andaram da maneira esperada” para viabilizar a volta naquele momento.

Ainda assim, o meia não descartou o retorno ao clube que o revelou e deixou aberta a possibilidade de assinar um pré-contrato: "No dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato [...] A gente conversa bastante e vai depender do clube, não é só da minha vontade", declarou Anderson Talisca, durante participação no Jogo Aberto, da Band.

De acordo com a ESPN, Talisca entende que seu estilo de jogo não tem se encaixado no Fenerbahçe — equipe pela qual marcou quatro gols em 13 partidas nesta temporada. Além disso, o jogador teria se chateado com a saída do técnico José Mourinho, responsável por solicitar sua contratação em 2024, quando ele ainda estava no Al Nassr.