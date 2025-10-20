Vale recorde! Bahia pode fazer história no Brasileirão contra o Inter

Willian José e Jean Lucas comemorando gol pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia finalmente vai cumprir seu último compromisso atrasado pelo Campeonato Brasileiro e encarar o Internacional em jogo válido pela 14ª rodada. O duelo representa mais uma chance do Tricolor de confirmar o seu melhor primeiro turno na era dos pontos corridos.

O melhor desempenho do Esquadrão de Aço no primeiro turno da Série A foi registrado em 2019 e 2024, quando somou 31 pontos em 19 rodadas. Até aqui, o Bahia fez 30 pontos somados nos 18 jogos do Brasileiro 2025 e pode quebrar esta marca inédita.

Vale lembrar que o Tricolor já teve a oportunidade de isolar a campanha atual como a melhor da história, mas saiu derrotado por 3 a 1 contra o Vasco, em São Januário, em jogo atrasado pela 16ª rodada da competição. A partida adiada por conta da participação dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes foi disputada no dia 24 de setembro.

Além da marca histórica, o jogo contra o Internacional representa a chance de manter a campanha quase impecável como mandante no Brasileiro. O Bahia disputou 14 partidas na Arena Fonte Nova, venceu dez, empatou três e perdeu apenas uma.

Após cumprir o duelo atrasado, o Esquadrão de Aço igualará Botafogo (5º) e Mirassol (4º) em número de jogos disputados, além de completar um jogo a mais que o Fluminense (7º). Em campo nesta segunda-feira, 20, contra o Vasco, para encerrar a 29ª rodada, o clube carioca ainda entra em campo contra o Ceará, em casa, por partida atrasada.

Na sexta colocação com 46 pontos em 28 jogos, o Bahia pode ultrapassar o Botafogo em caso de triunfo contra o Internacional, além de se distanciar do Tricolor das Laranjeiras, que possui 41 pontos. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova.