Fonte Nova, Cidade Tricolor e naming rights: tudo sobre o CT do Bahia

O Bahia e o Grupo City anunciaram o novo centro de treinamento do clube, que promete transformar 300 milhões de reais em uma estrutura de nível exemplar para desenvolver os talentos da Bahia sem sair do estado - e os detalhes animam ainda mais quanto ao futuro do clube.

De início, a preocupação da venda de "naming rights", como aconteceu com o Etihad Stadium, casa do Manchester City, não será realidade, como explica o CEO do Grupo City: "Não existem ainda, mas poderia existir. Estamos no começo desse projeto. Alguns dos nossos centros, os CFA, têm patrocinador. E poderia ser que o do Bahia também tivesse".

Soriano ressaltou que o City Football Academy Bahia será parte da rede global de academias do grupo, conectada a outros oito centros no mundo, e que a tecnologia e a inteligência artificial terão papel central na metodologia de formação.

"Não é uma mensagem para o mercado, é uma evolução natural. Todos os grandes clubes do mundo precisam de um centro de treinamento de alto nível. No caso do Bahia, ele estará entre os melhores do mundo. E, mais importante, conectado à rede global, com acesso à melhor tecnologia e metodologia do planeta", completou.

No entanto, apesar das conexões, o foco do projeto é muito claro - o estado da Bahia. "O foco é o talento baiano. O estado é maior do que muitos países, inclusive Portugal. Isso já vai dar trabalho suficiente para o centro", opina.

"Claro que buscaremos talentos em outras regiões do Brasil e da América Latina, mas o foco central é a Bahia. Queremos que os jogadores baianos cresçam e fiquem aqui", afirma.

E a Fonte Nova?

A ideia é que o novo CT seja a casa do Bahia - hoje, o título é da Fonte Nova, que não é de propriedade do Bahia, mas funciona como estádio do clube. Em resposta sobre a possibilidade de ter um estádio próprio, Soriano descartou relação com o projeto do CT e afirmou que o Bahia está satisfeito com a parceria atual.

"O centro de treinamento é fundamental, independentemente de onde o Bahia joga. Temos um bom relacionamento com a empresa que gere a Arena Fonte Nova e estamos bem. No futuro, queremos participar da gestão do estádio e estamos trabalhando nisso junto às autoridades", explicou.

Mas, então, o que acontece com a Cidade Tricolor, atual CT do Bahia? A estrutura recente, inagurada em 2020, continuará sendo utilizada após a construção do novo centro, mas em outro formato.

"A principal razão da mudança é logística: queríamos algo mais próximo da Fonte Nova e do aeroporto. O CT Evaristo de Macedo terá uma vida após o novo projeto, seja por meio de aluguel ou transação. Já há demanda por esse tipo de estrutura, inclusive de escolas técnicas e igrejas", explicou Aguirre, CEO do Bahia SAF.

Bahia em Camaçari

O centro de treinamento ficará localizado em Camaçari, cidade escolhida por questões logísticas, como explica o CEO: "Não houve conflito com a Prefeitura de Salvador. Conversamos com todos, mas Camaçari ofereceu o melhor ponto em termos de acesso, terreno e proximidade com o aeroporto".

"O terreno tem 558 mil metros quadrados, e 20 mil deles serão de prédios - cada categoria terá sua estrutura. Há espaço para futuras ampliações, mas o foco agora é atender plenamente o projeto atual", completou;

Sobre a educação dos atletas da base, ele reforçou que o novo CT terá infraestrutura educacional integrada. "Estamos explorando criar uma escola dedicada ou usar parte da estrutura para o ensino dos nossos atletas. Educação é prioridade dentro do projeto", explicou.

Pré-temporadas internacionais

Soriano também revelou que o novo centro poderá receber outros clubes do City Football Group em pré-temporadas, como foi feito com o Bahia nas duas temporadas passadas. "O Bahia já treinou em Manchester e Girona", relembrou.

"E é perfeitamente possível que times da Europa ou dos Estados Unidos venham treinar aqui. O clima favorece. Em muitos países faz frio no inverno, e aqui não. Então sim, é possível que outros clubes do grupo venham a Salvador", completou.